Rakennusalan ammattilaiset näkevät valoa tunnelin päässä

Rakennusalan ammattilaiset näkevät alan tulevaisuuden olevan kehittymässä parempaan päin, vaikka nykytilanne on vielä heikko, kertoo Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämä kysely.

Kyselyyn vastasi yhteensä 574 rakennusalan ammattilaista ja yrittäjää, joista 49 prosenttia ilmoitti, että rakennus- ja remontointihankkeiden määrä on edelleen vähentynyt viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tästä huolimatta alan ammattilaiset uskovat selkeästi, että tilanne on vuoden päästä parempi.

Kyselytutkimukseen osallistuneista rakennusalan ammattilaisista reilu kolmasosa (35 prosenttia) kertoi, ettei projektien määrässä ole viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut muutoksia, 49 prosenttia kertoi hankkeiden määrän edelleen vähentyneen ja hankkeiden määrän kasvusta viimeisten kuuden kuukauden aikana kertoi ainoastaan 15 prosenttia alan yrittäjistä ja ammattilaisista.

Rakennusalan pitkään jatkuneessa synkässä tilanteessa nähdään käänteen lähestyvän. Puolen vuoden päästä alan tilanteen arvioi paremmaksi 37 prosenttia vastaajista ja vain 16 prosenttia uskoo tilanteen edelleen huonontuvan. 45 prosentin mielestä vuoden 2025 alkupuolisko ei vielä tuo muutosta tilanteeseen.

Alan suhdanteiden paranemiseen vuoden kuluessa uskoo jo 66 prosenttia rakennusalan ammattilaisista.

– Rakennusalan tilanne on ollut poikkeuksellisen vaikea poikkeuksellisen pitkään. On ilahduttavaa huomata, että alan ammattilaiset näkevät valoa tunnelin päässä. Käänne parempaan ei näytä tapahtuvan yhtä nopeasti kuin romahdus kaksi ja puoli vuotta sitten, mutta jaamme ammattilaisten näkemyksen positiivisen suuntaisesta kehityksestä. Vihdoin näyttää siltä, että kovia kokenut toimiala on noususuunnan alussa, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi arvioi tiedotteessa.

Vastanneilta kysyttiin myös, että mitkä olisivat asioita, joita poliittiset päättäjät voisivat tehdä rakennusalan hyväksi. Rakennusalan ammattilaisilla oli selkeitä terveisiä päättäjille tilanteen parantamiseksi.

Avovastauksissa korostui erityisesti kotitalousvähennyksen palauttaminen ja jopa sen korottaminen. Vastaajien mielestä myös julkisiin rakennusinvestointeihin ja korjausrakentamisprojekteihin panostaminen olisivat hyviä keinoja nostaa rakennusalaa ja sen myötä Suomen taloutta kohti valoisampaa tulevaisuutta.

– Riittävän suuruisella kotitalousvähennyksellä voitaisiin tukea olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden merkittävää parantamista, mikä on keskeistä ympäristötavoitteiden näkökulmasta, Päiväniemi toteaa.

– Vastauksissa nousi esiin myös alan koulutustason parantaminen, eli siinä heijastuu julkisuudessakin paljon esillä ollut keskustelu koulutuksemme tasosta esimerkiksi ammattiin johtavissa oppilaitoksissa. Tuore rakentamislaki on osaltaan keventämässä byrokratiaa ja prosesseja, mikä oli ammattilaisten keskuudessa toivottu asia, Päiväniemi jatkaa.

Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen tammikuussa 2025. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten ja yrittäjien käsityksiä alan tulevaisuuden näkymistä. Kyselyyn vastasi 574 ammattilaista, joista suurin osa on rakennus- ja remontointiyritysten omistajia.