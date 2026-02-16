Raju yllätysisku – hyökkääjän droonit paloivat poroksi

Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 103. prikaatin drooniyksikkö löysi ja tuhosi Venäjän joukkojen miehittämättömien ilma-alusten komentopaikan rintamalla.

Ukrainalaisprikaati on jakanut Telegramissa videomateriaalia (jutun alla) iskustaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Videot näyttävät, kuinka ukrainalaiset droonit kiertävät rauhassa kohteen ympäristössä etsien hyvää paikkaa yllätysiskulle.

Lopulta droonit hyökkäävät, jonka seurauksena komentopaikalla syttyy suuri tulipalo.

Venäläisten kerrotaan menettäneen muun muassa drooneja, akkuja, suuren määrän ammuksia ja polttoainetta.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan rintamalinjalla kirjattiin yhteensä 235 yhteenottoa viimeisen vuorokauden aikana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjän joukkojen sanotaan hyökänneen aktiivisimmin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla.

Hyökkääjän raportoidaan menettäneen 1 180 sotilasta, neljä taistelupanssarivaunua, viisi panssaroitua taisteluajoneuvoa, 26 tykistöjärjestelmää, yhden ilmatorjuntajärjestelmän ja 601 miehittämätöntä ilma-alusta.

Venäjän joukot etenevät edelleen hitaasti, mikä ei viittaa Ukrainan puolustuslinjojen romahtamiseen. Ukrainan joukot etenivät äskettäin Harkovan alueen pohjoisosassa sekä Oleksandrivkan ja Huljaipolen suunnilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.