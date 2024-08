Räjähdysvaara kaupungin keskustassa, poliisi pyytää havaintoja

Porin kauppatorilla olleessa myyntiteltassa syttyi torstain ja perjantain välisenä yönä tulipalo. Teltassa olleiden kaasupullojen vuoksi tulipalo aiheutti huomattavan räjähdysvaaran, Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

Poliisi epäilee tulipaloa tahallaan sytytetyksi. Epäillyt tekijät tunkeutuivat luvatta Porin kauppatorilla sijaitsevaan myyntitelttaan puolenyön aikaan torstain ja perjantain välisenä yönä.

Pelastuslaitos sammutti tulipalon, minkä yhteydessä teltassa havaittiin kaasupulloja. Pelastustoimien jälkeen kaasupullot siirrettiin pois palopaikalta. Esitutkinnassa saadun tiedon perusteella sytyttäjät tietoisesti yrittivät saada kaasupullot räjähtämään.

– Onneksi palo onnistuttiin sammuttamaan nopeasti. Räjähdys olisi toteutuessaan aiheuttanut mahdollisesti suuret vahingot alueella, jonka piirissä on paljon rakennuksia, jalankulkuliikennettä ja pysäköityjä ajoneuvoja, sanoo tapauksen tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Antti Alitalo Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä. Poliisin tietojen mukaan epäillyt myös anastivat teltasta elintarvikkeita.

Teosta epäillään kahta arviolta noin 20-vuotiasta miestä. Poliisin antamien tuntomerkkien mukaan toinen miehistä on pitkä, normaalivartaloinen ja pukeutunut collegepaitaan. Toinen on lyhyempi ja pukeutunut mustiin vaatteisiin, hänellä on leukaparta ja hänen nähtiin kantavan mukanaan mustaa jätesäkkiä.

Poliisi ei ole tavoittanut kumpaakaan miestä.

Rikoksen selvittämiseksi poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tai tiedot kuvailluista henkilöistä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 411 7655.