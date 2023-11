Räjähdyksiä Venäjällä – iskettiinkö helikoptereita vastaan?

Asovanmeren rannalla sijaitsevan Taganrogin sotilaskentokentällä on tapahtunut paikallismedian mukaan useita räjähdyksiä.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien perusteella alueelta nousi runsaasti savua tiistaina. Taganrog sijaitsee Rostovin alueella lähellä Ukrainan rajaa.

Venäjän kerrotaan siirtäneen alueelle sotilashelikoptereita miehitetystä Berdjanskista Ukrainan ohjusiskujen jälkeen. Yhdysvaltain toimittamilla ATACMS-ohjuksilla tehdyissä iskuissa tuhoutui tiettävästi yli kymmenen helikopteria.

Mariupolin pormestarin neuvonantaja Petro Andriushtshenko kirjoittaa Telegram-päivityksessään, että useita helikoptereita olisi tulessa. Taganrogin sotilaslentokentän yhteyteen on hänen mukaansa varastoitu runsaasti Ukrainan rintamalle matkalla olevaa kalustoa.

More footage of the Airport being hit. Lately it became known that Russia moved most of their choppers from Berdyansk to Taganrog. pic.twitter.com/wjUd5XsF8x

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 7, 2023