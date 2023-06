Räjähdyksiä Moskovan alueella, video näyttää lennokin

Syvällä Venäjällä on tapahtunut jälleen lennokki-isku. Sosiaalisessa mediassa alkoi varhain keskiviikkona kiertää väitteitä räjähdyksistä Moskovan alueen Kalininetsissa. Venäläismediat ovat myöhemmin jakaneet kuvia ja videoita lennokeista.

Moscow Timesin mukaan Moskovan kuvernööri Andrei Vorobjev on kertonut kahden lennokin syöksyneen maahan alueella sijaitsevan sotilastukikohdan edustalla. Hän antoi ymmärtää, että lennokit ammuttiin alas.

Venäjän puolustusministeriö kertoi myöhemmin, että iskussa käytettiin kolmea lennokkia. Venäläislähteiden mukaan iskut eivät aiheuttaneet mitään vahinkoa.

Venäjällä on nähty viime aikoina useita lennokki-iskuja. Ukraina ei ole ottanut suoraan vastuuta iskuista.

Toistuvat iskut ovat herättäneet vakavia kysymyksiä Venäjän ilmavalvonnan ja -torjunnan kyvyistä.

🚩Two drones have crashed in the village of Kalininets in the Naro-Fominsk district of the #Moscow region, according to the governor of the region (TASS)

Several Russian news outlets had further released pictures of the incident pic.twitter.com/ciWpC37iWo

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 21, 2023