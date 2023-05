Ukrainalla voi olla salainen varasto uusia aseita – lennokit Moskovassa ovat vasta alkua

Ukrainan tekemiksi uskotut lennokki-iskut Venäjälle ovat todennäköisesti vasta alkua. Puolustusasioihin ja -teknologiaan keskittyvän amerikkalaisen War Zone -uutissivuston perustaja ja päätoimittaja, sotilasasiantuntija Tyler Rogoway huomauttaa Twitterissä Ukrainan iskukyvyn kasvavan jatkuvasti sodan edetessä. Hänen mukaansa pienistä lennokeista tulee yhä suurempia ja niiden määrä ja monimutkaisuus kasvaa. Seuraavaksi aletaan nähdä risteilyohjuksia ja sitten ballistisia ohjuksia.

Hänen mukaansa huomio on kiinnittynyt liiaksikin asejärjestelmiin, joita länsimaat ovat toimittaneet tai voisivat toimittaa Ukrainalle. Tässä unohtuvat ukrainalaisten omat aseet.

Rogoway muistuttaa, että Ukrainassa on kehitetty verrattain edistynyttä ballistista ohjusteknologiaa. Ukrainalla on arvioitu olevan jopa salainen varasto lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Asiasta kerrotaan tästä löytyvässä War Zonen artikkelissa.

Verkkouutiset on kertonut ukrainalaisesta Hrim-2-ohjusjärjestelmästä muun muassa tässä jutussa. Asetta on väitetysti käytetty ainakin Zaporizzjan alueella tämän vuoden huhtikuussa.

Hrim-2:n kehitystyö aloitettiin jo vuonna 2007, mutta hanke oli pitkään jäissä rahoitusongelmien vuoksi. Ukrainan hallitus allekirjoitti helmikuussa 2021 sopimuksen koekäyttöön valmistettavasta ohjuspatterista. KB Juzhnoje -yhtiön mukaan ukrainalaisohjuksen alkuperäinen 300 kilometrin enimmäiskantama saadaan uudessa versiossa kasvatettua 500 kilometriin.

Toistaiseksi on epäselvää paljonko ohjuksia on valmistunut käyttöön. Venäjän tiedetään myös kohdistaneen ilmaiskujaan Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukraina on myös vaiennut kyvyistään operaatioturvallisuuden takaamiseksi. Esimerkiksi Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskvan upottanut isku tehtiin ukrainalaisilla Neptun-ohjuksilla, joita ei vielä tuolloin pitänyt olla varsinaisessa taistelukäytössä.

– Tarinan opetus: pitäkää silmät auki ilkeiden ukrainalaisten aseiden varalta, jotka asettavat kaukana olevat venäläiskohteet vaaraan paljon aiempaa tarkemmin ja kovemmalla iskuvoimalla kuin tähän mennessä on nähty. Varautukaa myös [iskujen] määrän kasvuun. Kyse on aivan yhtä paljon psykologisesta kuin kineettisestäkin operaatiosta.

Tyler Rogoway korostaa, että hän kuvaa vain sodan tämänhetkistä todellisuutta.

– Paikalliset hyökkäykset tulevat muuttumaan yhä kauempaa laukaistaviksi ja suuremmiksi. Tällä on valtavia seurauksia.

LUE MYÖS:

Ukrainalaiset paljastavat ensi kertaa: Näin Moskva oikeasti upotettiin