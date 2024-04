Räjähdelennokki syöksyi kohti – vaunu pelastuu videolla täpärästi tuholta

Sekä Venäjän että Ukrainan asevoimat ovat lisänneet räjähdelennokkien käyttöä etulinjassa dramaattiseen tahtiin. Kuluvan vuoden osalta tuotantomäärät liikkuvat mahdollisesti jo yli miljoonassa droonissa.

Venäläinen asevalmistaja Kalashnikov esittelee videollaan KUB-räjähdelennokkien tekemiä iskuja rintamalla. Kantaman sanotaan olevan yli 50 kilometriä.

Samaan konserniin kuuluvan Zala Aeron kehittämä Lancet on ollut aktiivisessa käytössä sodan alusta lähtien. Katapultista laukaistavat ”vaanivat ammukset” ovat vakava uhka etulinjan tuntumassa liikkuville panssariajoneuvoille ja muille kohteille.

Ukrainan 93. mekanisoidussa prikaatissa taisteleva sotilas on jakanut videon tukalasta lähikohtaamisesta lennokin kanssa. Taivaalla partioinut Lancet kääntyy kohti peltoaukean laidalla ajavaa BMP-2-rynnäkköpanssarivaunua ja syöksyy kohti sen keulaa.

Vaunu oli tapahtumahetkellä palaamassa etulinjasta. BMP:n kuljettaja ei havainnut lähestyvää kohdetta tai ei ainakaan ehtinyt reagoida siihen millään lailla. Lancet räjähti ilmeisesti aivan vaunun edessä tai osui harmittomasti sen etupanssariin.

Ukrainalaissotilaan mukaan BMP:ssä olleet miehistön jäsenet ja sotilaat olivat onnekkaita.

– Rehellisesti sanottuna tämä on ensimmäinen kerta, kun näen, ettei Lancet osunut vastaavassa tilanteessa, sotilas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Video from the Kalashnikov Concern showing KUB loitering munition strikes. They claim some of the strikes happened at beyond 50km. There has been far more footage of Lancets than KUBs in this war.https://t.co/l0epzh7PP5 pic.twitter.com/VVJZFuE15E

— Rob Lee (@RALee85) April 2, 2024