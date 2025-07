Raitiovaunu ajoi ruokarobotin yli, tilanne videolla

Ruokarobotti ja raitiovaunu osuivat toisiinsa Helsingin kantakaupungissa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut videon tapahtuneesta. Tallenne on katsottavissa artikkelin lopussa.

Videolta näkyy, kuinka ruokarobotti on ylittämässä suojatietä. Se ei kuitenkaan väistä risteävästä suunnasta tulevaa raitiovaunua, joka ajaa sen yli.

– Ruokarobotin olisi tullut väistää, ei loukkaantuneita, Pasterstein toteaa.

Liikennelain mukaan raitiovaunulla on etuajo-oikeus eli sille on lähtökohtaisesti annettava esteetön kulku. Ruokarobotin määrittelystä on erilaisia tulkintoja, mutta yleensä ne on katsottu ajoneuvoiksi eikä esimerkiksi jalankulkijoiksi. Huolimatta siitä, että ne saavat käyttää jalankulkijoille tarkoitettuja kevyen liikenteen väyliä.