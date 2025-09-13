Raimo Ilaskivi jyrähtää velasta: Tämä on unohtunut

Helsingin entisen ylipormestarin ja kokoomuksen entisen kansanedustajan Raimo Ilaskiven mielestä suhdannepolitiikka on otettava mukaan velkakeskusteluun.

– Mihin on unohdettu se oleellisin, järkevän velkapolitiikan käyttö suhdanteiden tasaajana sekä hyvinvoinnin ja kasvun takaajana? Ilaskivi kysyy Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Hän viittaa ajatukseen keynesiläisestä budjettipolitiikasta. Ilaskiven mukaan laman torjunta edellyttää kysynnän tukemista julkisin toimin, jolloin toimet rahoitetaan velalla. Korkeasuhdanteen aikana talouden ylijäämällä vahvistetaan valtion taloutta.

– Kaiken edellytyksenä on yli vaalikausien jatkuva puolueiden keskeinen yhteistyö, joka – ja vain se – mahdollistaa tällaisen suhdanteita tasaavan toiminnan.

Ajatus velan nollaamisesta eli maksamatta jättämisestä on Ilaskiven mukaan mahdoton ajatus.

– Mitä sanoisivat velkapapereihin sijoittaneet, rahansa menettävät? Mitä sanoisivat kansainväliset luottoluokittajat, jotka silmät tarkkoina seuraavat julkisiin velkapapereihin sijoittajien puolesta luotonsaajien toimia?

Veteraanipoliitikon mukaan keskustelu velkajarrusta tarvitsee uutta otetta.

– Käännettä ja monipuolistumista julkisessa velkapolitiikassa ei tapahdu, ellei siihen oteta mukaan myös velan käyttöä suhdannepoliittisesti, keynesiläisen mallin mukaan. Se olisi kansantalouden ja kansalaisten etu.

– Mutta kykeneekö tähän demokraattisesti valittu päättäjäkoneistomme, jonka motiivit velankäyttöön ovat enemmänkin populistiset kuin tieteestä taustaa ammentavat?