Rahapelien sääntelyyn vaaditaan tiukempia keinoja

Näin sanoo kansainvälinen työryhmä, jossa oli mukana Helsingin yliopiston tutkija.

Haitallisimpia rahapelituotteita ovat verkon kasinopelit, automaattipelit ja urheiluvedonlyönti. Verkon automaatti- ja kasinopelejä pelaavista lähes 16 prosenttia aikuisista ja yli 26 prosenttia nuorista kärsii rahapeliongelmasta, työryhmä arvioi.

Urheiluvedonlyöjien keskuudessa ongelmapelaamisesta kärsii noin yhdeksän prosenttia aikuisista ja reilut 16 prosenttia nuorista. Juuri näiden pelien saatavuus tulee lisääntymään Suomessa uudessa lisenssijärjestelmässä.

Suomen rahapelilainsäädäntö muuttuu ja Suomi siirtyy verkkorahapelien lisenssijärjestelmään vuonna 2027. Tämä tarkoittaa Veikkauksen monopolin purkamista verkon vedonlyönti- ja kasinopelien osalta. Lisenssijärjestelmään siirtyminen lisää rahapelien tarjontaa Suomen markkinoilla.

Markkinointiin ja sponsorointiin kaivataan kieltoja

Työryhmän laatiman raportin mukaan haittoja voidaan ehkäistä asettamalla merkittäviä rajoituksia rahapelien saatavuudelle ja näkyvyydelle. Esimerkiksi markkinointia ja sponsorointia koskevat kiellot vähentävät merkittävästi altistumista haitallisille pelituotteille.

Samalla rahapelihaittojen kansanterveysvaikutukset tulee tunnistaa paremmin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Haittojen ehkäisyn pitäisi olla rahapelipolitiikan keskiössä eikä taloudelliset motiivit.

– Suomessakin tulisi ottaa nämä suositukset vakavasti. Muutoin uusi lisenssijärjestelmä todennäköisesti lisää ja syventää rahapelihaittoja. Näin on käynyt myös muissa maissa, joissa rahapelaamisen saatavuutta on lisätty merkittävästi, eikä haittojen ehkäisy ole seurannut perässä, toteaa työryhmän jäsen Virve Marionneau Helsingin yliopistosta.

– Raportissa esille nostetut tutkimustietoon perustuvat havainnot ja suositukset ovat Suomen rahapoliittisen tilanteen kannalta erityisen ajankohtaisia, Marionneau painottaa.

Marionneau on myös Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskuksen (CEACG) johtaja.

Lähes puoli miljardia aikuista pelaa riskitasolla

Työryhmän arvion mukaan lähes 450 miljoonaa aikuista maailmassa pelaa riskitasolla ja noin 80 miljoonaa aikuista kärsii peliongelmasta tai peliriippuvuudesta.

Riippuvuuden lisäksi rahapelaaminen aiheuttaa monia haittoja yhteiskunnassa. Näitä haittoja ovat terveys- ja mielenterveysongelmat, ihmissuhdeongelmat ja perheväkivallan riski, kohonnut itsemurhariski, rikollisuus, työllisyyteen liittyvät ongelmat sekä taloudelliset menetykset.

The Lancet Public Health Commission on Gambling on kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän juuri julkaistu raportti, joka nostaa esille kaupalliseen rahapelaamiseen liittyviä mittavia haittoja ja riskejä sekä linjaa suosituksia ja hyviä käytäntöjä rahapelien sääntelylle.

Työryhmään on kuulunut rahapelitutkimuksen, kansanterveystieteen, terveyspolitiikan ja sääntelypolitiikan asiantuntijoita.