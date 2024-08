Rahaministeriö esitteli budjetin – alijäämä 12 miljardia

Valtiovarainministeriö esitteli torstaina budjettiehdotuksensa vuodelle 2025. Budjettiehdotus julkaistaan kokonaisuudessaan perjantaina 9. elokuuta.

Vuoden 2025 budjettiehdotuksen loppusumma on 88,1 miljardia euroa. Se on 0,1 miljardia euroa enemmän kuin vuodelle 2024 on budjetoitu mukaan lukien toinen lisätalousarvio. Yhtäältä menojen kasvua selittävät hyvinvointialueiden rahoituksen jälkikäteistarkistus sekä laki- ja sopimusperusteisesti indeksoitujen menojen indeksitarkistukset. Toisaalta menotasoa alentavat hallituksen tekemät säästöpäätökset.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen sisältyy 13 miljoonaa euroa uusia harkinnanvaraisia menolisäyksiä verrattuna kevään 2024 julkisen talouden suunnitelmaan.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on 12,2 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämäarvio on 0,6 miljardia pienempi kuin vuodelle 2024 on budjetoitu mukaan lukien toinen lisätalousarvio.

Kevään julkisen talouden suunnitelmaan nähden alijäämä on kasvanut 1,5 miljardilla eurolla. Verotuloarviot ovat pienentyneet noin yhdellä miljardilla eurolla kevään arvioihin nähden. Vuoden 2025 verotuloarvioiden pienentymistä selittävät ennustettua heikommat verokertymät 2024 ja tupakkaveron korotuksen aikaistaminen marraskuulle 2024, joka siirtää verotuottoa vuodelta 2025 vuodelle 2024 arviolta noin 0,45 miljardia euroa. Myös muun muassa korkomenoarvio on kasvanut kesän alussa päivittyneen ennusteen mukaisesti. Valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan 3,5 miljardia euroa vuonna 2025.

Hallituksen päättämät julkista taloutta vahvistavat toimet tulevat voimaan asteittain vaalikauden aikana, joten sopeutustoimien vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti vuonna 2025. Talousarvioehdotukseen sisältyy budjetin menoja vähentäviä säästöjä yhteensä vajaat kaksi miljardia euroa, minkä lisäksi verosopeutustoimet lisäävät verotuloja yhteensä noin 1,2 miljardilla eurolla. Verotulovaikutusta vuodelle 2025 kuitenkin heikentää se, että tupakkaveron korotuksen aikaistamisen vuoksi verotuottoa siirtyy vuodelle 2024 noin 0,45 miljardia euroa.

Hallitusohjelmassa ja kevään kehysriihessä linjatut toimenpidekokonaisuudet kattavat koko julkisen talouden, joten niihin sisältyy myös muuhun kuin valtion budjettitalouteen kohdistuvia toimia.

Uusia korvaavia säästöjä sisältyy valtiovarainministeriön ehdotukseen reilut sata miljoonaa euroa. Korvaaviin toimiin sisältyy muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan osoitetun valtion rahoituksen vähentäminen (–20 miljoonaa euroa), keliakiakorvaus (–9 miljoonaa euroa), asumistuen kuntaryhmien muuttaminen (–2,7 miljoonaa euroa), C-hepatiitin eliminointiohjelma (–3,7 miljoonaa euroa) sekä Metsähallituksen tuloutuksen kasvattaminen (+6 miljoonaa euroa). Lisäksi toimeentulotuen kotoutumiskorvauksiin kohdennetun säästön toimeenpanoa tarkennetaan siten, että päätetty säästö (–58 miljoonaa euroa) toteutuu täysimääräisesti.

Hallitusohjelmassa päätetyn valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja kevään 2024 kehysriihessä päätettyjen toimintamenosäästöjen toimeenpano etenee suunnitellusti. Vuoden 2025 budjettiehdotuksessa säästöt on kohdennettu ministeriöiden oman valmistelun pohjalta. Ministeriöillä on ollut mahdollisuus kohdentaa säästöjä virastojen toimintamenomomenttien lisäksi myös muille toimintamenotyyppisille kulutusmenomomenteille ja jossain määrin myös valtionavustusmenoihin.

Budjettiehdotukseen sisältyy toimintamenosäästöjä noin 281 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon, mikä on noin kolme prosenttia kaikista valtionhallinnon toimintamenoista. Osuus vaihtelee hallinnonaloittain.

