Rafale-hävittäjien tilaaja voi joutua odottamaan koneitaan yhdeksän vuotta

Ranskalainen Dassault Aviation aikoo kiihdyttää ja laajentaa Rafale-hävittäjiensä tuotantoa. Viime vuonna ainoalta tuotantolinjalta Ranskan Mérignacissa valmistui 21 hävittäjää, kuluvan vuoden tuotannoksi luvataan 25 hävittäjää.

Tilauskirjassa oli vuodenvaihteessa kuitenkin 220 Rafalea, joten uudellakin tuotantovauhdilla viimeiset tilatut koneet voidaan toimittaa vasta vuoden 2034 loppuun mennessä. Siksi Dassaultilla keskustellaan Rafalejen tuotantovauhdin nostamisesta 48–60:een koneeseen vuodessa.

Toimitusjohtaja Eric Trappierin mukaan tuotantovauhdin nostaminen kestää vähintään kaksi vuotta. Mérignacin lentokonetehtaalla on tähän valmiudet. Käydessäni siellä vuonna 2021 toinen tuotantolinja oli varattu Mirage- ja Rafale-hävittäjien peruskorjauksille ja päivityksille, mutta oli muunnettavissa tuotantoa varten.

Rafalejen tuotantoa on syytäkin kiihdyttää, koska Dassault allekirjoittaa Intian merivoimien kanssa 26 koneen tilaussopimuksen huhtikuussa. Myös Ranskan puolustusministeriö harkitsee 30 Rafalen lisätilausta. Jos Intian ikuisuuden kestänyt hävittäjähankintakilpailu päättyy Dassaultin eduksi, sieltä voi olla tulossa 114 Rafalen tilaus.

Intian tilauksen voittaakseen Dassault Aviation on valmis rakentamaan uuden tuotantolinjan Intiaan. Vaikka hankintakilpailu ei ratkeaisi, Dassault on saamassa 56 Rafalen tilaukset kuluvana vuonna. EU:n ReArm Europe –suunnitelma voi vielä lisätä tilausten määrää.

Rafale saattaa viehättää uusia ostajia nykyisessä epäluottamuksen ilmapiirissä Yhdysvaltojen hallintoa kohtaan. Konetyyppi on selvitykseni mukaan (Siivet 3/2020) alihankkijoiden perusteella 88-prosenttisesti eurooppalainen ja pääosin ranskalainen, joten sen vientiä on muiden maiden vaikea estää. Yhdysvallathan on mediatietojen mukaan estämässä Saabin Gripen-kaupan Kolumbiaan perustuen juuri koneen amerikkalaisiin komponentteihin. Gripenin osien ja komponenttien alihankkijoista 38-prosenttia on yhdysvaltalaisia. Vaikka Eurofighter on peräti 97-prosenttisesti eurooppalainen, Saksa on viime vuosina estänyt Britannian havittelemia kauppoja.