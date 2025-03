Eurofighter-hävittäjien tuotanto Britanniassa uhkaa loppua

BAE Systemsin Wartonin lentokonetehtaalla, jossa on Eurofighter Typhoon -hävittäjien ainoa tuotantolinja Britanniassa, odotetaan Britannian hallituksen päätöstä mahdollisesta koneiden lisätilauksesta. Sen ohessa yritetään löytää konetyypille ulkomaisia ostajia. Jos tilauksia ei tule, tuotantolinja joudutaan lopettamaan.

Aihe on synnyttänyt jo parlamentaarisen kyselyn. Kun puolustushankintaministeri Maria Eaglelta kysyttiin, tilaako hallitus uusia Eurofightereita, hän ei vastannut suoraan, vaan ilmoitti, että Britannian puolustustarpeiden katsaus on tekeillä ja että BAE Systemsin kanssa käydään keskustelua konetyypin vientimahdollisuuksista.

Taustalla on myös kuninkaallisten ilmavoimien mahdollinen siirtyminen Lockheed Martin F-35A Lightning II -hävittäjiin. Ilmavoimilla on jo 31 F-35B-version hävittäjää lentotukialuskäytössä. Niiden lopulliseksi määräksi arvioidaan 48 konetta, mutta F-35-ohjelman osallistujamaana Britannia on sitoutunut 138 F-35-hävittäjän hankintaan. Hankinnan kokonaismäärää on pohtinut jo useampi Britannian hallitus.

Pelissä ei ole ainoastaan Eurofighterien lisätilaukset, vaan mahdollisesti alkava kuudennen sukupolven Tempest-hävittäjän tuotanto. Jos Wartonin tehdas joudutaan sulkemaan tai tuotanto ainakin keskeyttämään pitkäksi aikaa, pelätään osaavan työvoiman siirtyvän muualle ennen uuden konetyypin tuotannon alkamista. Britannian hallitus tilasi Eurofightereita viimeksi vuonna 2009, jolloin tilattiin 112 konetta.

Monikansallisella Eurofighterilla on tuotantolinjat myös Saksassa ja Italiassa. Konetyypin vientikaupoissa BAE Systems on ollut vastuussa koneiden toimituksista Qatarille ja Saudi-Arabialle, joka halusi tilata 48 konetta lisää vuonna 2018, mutta Saksan vientikielto esti sen. Saksa on estänyt 40 Eurofighterin myynnin myös Turkkiin kahtena vuonna peräkkäin. Viime vuoden lopulla on kuitenkin annettu signaaleja mahdollisesta vientikiellon purkamisesta, mikä voisi taata Wartonin tuotantolinjan jatkumisen.