USA pyrkii estämään kahden miljardin Gripen-kaupan Kolumbiaan

Kolumbian media julkaisi marraskuun alussa 2024 tiedon, jonka mukaan maan hallitus on valinnut Saab Gripen E:n vanhentuneiden israelilaisten Kfir-hävittäjien korvaajaksi. Kolumbian ilmavoimien kirjavahvuudessa on 19 Israelista 80-luvun lopulla käytettyinä hankittua ja 90-luvulla päivitettyä IAI Kfir -hävittäjää, jotka ovat jo elinkaarensa päässä. Niillä ei enää osallistuttu Brasilian järjestämään monikansalliseen CRUZEX 2024 -ilmataisteluharjoitukseen marraskuussa.

Tilattavat kymmenen Gripen-hävittäjää valmistettaisiin Brasiliassa. Kaupan arvoksi laskettiin noin kaksi miljardia dollaria. Puolet lasketusta kauppahinnasta olisi tarkoitus käyttää infrastruktuurin rakentamiseen Gripenien ylläpitoa varten.

Infodensa-portaalin mukaan https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5194032/029-colombia-estados-unidos-vetara-venta-componentes-gripen-colombia Yhdysvallat reagoi tietoon aggressiivisesti ja on jo luvannut estää kaikkien yhdysvaltalaisten komponenttien käytön Kolumbian Gripeneissä. Merkittävin näistä on General Electric F414G -moottori.

Yhdysvaltain edustajat ilmoittavat väitetysti toimiensa syyksi haluttomuuden ”sallia korruptio ja sisäpiirikaupat”. Toisena, mahdollisesti merkittävämpänä motivaationa on luoda riittävä integraatio Yhdysvaltojen ja Kolumbian ilmavoimien välille. Toisin sanoen Yhdysvallat olisi päättänyt käyttää vaikutusvaltaansa, jotta Kolumbia ostaisi F-16-hävittäjiä Gripenien sijasta.

Onko Yhdysvallat asettunut yhtä eurooppalaista kumppaniaan vastaan vai onko kyse pelkästään kilpailusta Latinalaisen Amerikan asejärjestelmien hankinnoista? Saab Gripenin markkinoinnin ja myynnin varajohtaja Richard Smith kieltää, että Yhdysvallat olisi estämässä vientikauppaa.

Smith kutsuu aiheesta kertovaa uutisointia ”epätarkaksi”, ”epätodeksi” ja ”harhaanjohtavaksi”. Hänen mukaansa kaikki olennaiset lisenssit ja myyntiluvat ovat voimassa.

– Gripen E, logistiikka- ja teollisuuspaketti sopivat täydellisesti Kolumbialle, hän kirjoittaa X:ssä.

Normally I do not comment on this type of post – however – This post and information within are not accurate and not true. It is misleading the reader.

All the relevant licences and permissions are in place.

Gripen E, logistics & industry package are the perfect fit for 🇨🇴

— Richard smith (@RichJBsmith) February 25, 2025