Raamattujen salakuljettaja todisti sosialismin rappion ja romahduksen

Yhden tiukan ismin tyrannivaltiot muodostivat hengellisen tyhjiön, suoranaisen tilauksen Raamattujen ja hengellisen toimeliaisuuden viennille. Uskovaiset Suomessa rohkaistuivat toteuttamaan kristinuskon levittämiselle ohjaavaa lähetyskäskyä: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.

Esko Mäki-Soini syntyi tyrvääläiseen yrittäjäperheeseen, jossa koko perhe osallistui kuljetustoimintaan heti, kun se vain oli mahdollista. Toimialana oli puutavaran siirtely ja kuljetus. Se muotoutui vähitellen myös Raamattujen salakuljetukseksi suuntana itä- ja etelä-Euroopan maat.

Liki 500-sivuinen teos on yksityiskohtainen elämäkerta, joka kuvaa nuoren jässikän kasvun ahkeraksi ja päämäärätietoiseksi yrittäjäksi (11-vuotiaana rattiin, 12-v trukkiin). Monen kymmenen tuhannen kilon kirjalasti piilotettiin rekan elementtikuorman uumeniin, josta kirjan nimi, tyhjä tila. Se vaati huolellista suunnittelua ja taitoa peittää määränpäämaassa kielletty kuorma. Laaja-alaista selontekoa toiminnasta Suomessa ei liene olemassa, mutta teos muodostaa todellisen tietopaketin ”toimialasta”. Tässä olisi väitöskirjan ydinranka.

Varmaa käsitystä ei ole siitä, mitä Suojelupoliisimme toiminnasta tiesi ja jos tiesi, katseliko se sormiensa välistä tätä ulkopoliittisesti arveluttavaa puuhastelua?

Kommunistisessa järjestelmässä moinen olisi ollut rangaistavaa samalla tavoin kuin se on nytkin jälkikommunistisessa olotilassa. Itärajan takana pidätetty olisi joutunut ja joutuisi nytkin pitkälliseen tutkintavankeuteen sekä tuomituksi vihamielisenä vehkeilijänä.

Tyhjiö pyrkii täyttymään

Idän kirkkokunnat elivät kommunismin aikana osin maan alla, ja hengellisen painetun materiaalin kysyntä oli käsittämättömän suurta. Kyse taisi olla yhdestä kummallisesta luonnonlaista: jos jokin asia, asenne tai tieto oli kielletty, se kiinnosti suuresti. Valtaideologian uskossa olleiden keskuudessa se koettiin uhkaavana. Tänään tilanne rajan takana on vähintään yhteä surkea, kun sikäläinen ortodoksinen kirkko on siunannut Venäjän valloitussodat.

Salakuljetus alkoi Eskon isän käytyä rekkoineen 1986 ensimmäisen kerran Neuvostoliitossa. Tietoa ja taitoa alkoi kerääntyä, se periytyi pojalle ja siirtyi laajalle joukolle Suomessakin. Jokaisessa kohdemaassa Esko Mäki-Soinia ja hänen kumppaneitaan odotti aina joukko avustajia, jotka avustivat sovituissa paikoissa ja järjestivät painavan lastin kuljetuksen eteenpäin.

Uskovien kesken syntyi vuosikymmenien mittaisia ystävyyssuhteita. Niiden seurauksena vanhat kontaktit ovat voimissaan. Kaikkiin entisiin kommunistisiin maihin uskon levittäminen ei ole enää synti. Itse Venäjä on sen sijaan jäänyt oman vihansa valtaan, eivätkä siellä olevat juuri uskalla olla yhteydessä länteen.

Vladimir Putinin produsoima Ukrainan valtion ja kansan tuhoaminen alkoi Venäjän suorittaman Krimin niemimaan ja itäisen Ukrainan valtaamisella. Sotapolitiikkaa terävöitettiin maan sisällä. Presidentti Putinin vuonna 2016 allekirjoittama terrorisminvastainen laki luokittelee myös Raamatulle uskolliset seurakunnat terrorismia harjoittaviksi yhteisöiksi.

Korruptio rehottaa ja mädättää

Satojen rajan ylitysten kokemuksesta kirja kertaa seikkaperäisiä kuvauksia. On ylitarkkoja, viimeisen päälle kuljettajia ja heidän kuormiaan syynääviä tullimiehiä, on onneksi myös laiskoja välinpitämättömiä. Kaikille kelpaa pimeä hyöty, mutta varman päälle on toimittava. Autonkuljettajien oli oltava viimeiseen saakka kärsivällisiä ja omata tilannetajua. Kuumakalleilla tässä ei ollut asiaa.

Kerran innokas idän tullimies osoitti haluavansa Mäki-Soinin kojelaudassa näkyvän c-kasetin. Hän komensi rekkakuskin pudottamaan kasetin tien pientarelle, josta virkamies sen sitten ”löysi”. Rajan ylitse pääsy saattoi joskus olla hyvin pienestä kiinni. Rekkakuskit eivät olleet missään maassa rahakkaita. Joku sakotti väärin pissaamisesta, toinen likaisesta rekisterikilvestä, syyt rahan vaatimiseen olivat kekseliäitä. Se oli kuin kolehdin keruuta, ei kuittia.

Paitsi jonotuksiin ja tullikokemuksiin lukijalla on tilaisuus tutustua myös moottori ja voimansiirtotekniikkaan, eri vuosikymmenten monen merkin rekkoihin. Miten kardaanin kitinään ja vauhdin hiipumiseen tulee suhtautua? Annetaanko perinteistä lekahoitoa vai ryhdytäänkö hienovaraisempiin huoltotöihin? Niistä kiinnostuneille luettavaa riittää, ja silloin taivaalliset uskonaiheet siirtyvät käytännön toiminnaksi – vaikkapa Balkanin lumisilla vuoristoteillä.

Monipolvinen ja yksityiskohtainen rekkakuskin matkakirja antaa lohduttavan vihjeen: kaikilla tyrannioilla on ominaista aikaa myöten luhistua, joskus sietämättömän hitaasti, jopa tuskallisesti. Mädättävä korruptio on siitä yksi esimerkki, mitä myös virallinen suomettunut Suomi osasi viekkaasti hyödyntää, oman itsekunnioituksemme hinnalla. Raamattujen salakuljettajilla ei siitä ollut harmaata aavistustakaan.

Esko Mäki-Soini: Salainen tyhjä tila. Warelia 2025.