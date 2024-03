Pysäyttävät luvut: Venäjällä saattaa olla Ukrainassa nyt liki 500000 sotilasta

Kremlin arvioidaan haalineen yhä enemmän sotilaita Ukrainan rintamalle.

Käännekohta tapahtui syksyllä 2022, jolloin Ukrainan läpimurto Harkovan alueella toi esiin venäläisjoukkojen tukalan tilanteen. Maahan tunkeutuneet joukot koostuivat sopimussotilaiden ohella kansalliskaarti Rosgvardian sotilaista, mutta monien yksiköiden vahvuus oli tappioiden seurauksena vain noin 20 prosentissa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastasi tilanteeseen liikekannallepanolla. Sitä koskevaa asetusta ei ole kumottu, joten värväykset ovat jatkuneet eri puolilla maata. Tämän lisäksi asevoimien riveihin on houkuteltu uusia sotilaita ennätysmäisillä värväysbonuksilla ja muilla palkkioilla.

Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitskyi arvioi New Voice of Ukraine -lehden mukaan, että Venäjällä olisi tällä hetkellä 462 000 sotilasta Ukrainan alueella. Yksiköiden keskimääräinen vahvuus on yli 90 prosenttia.

Vladimir Putin on puhunut julkisuudessa jopa yli 600 000 sotilaasta. Arviot voivat vaihdella myös sen suhteen, lasketaanko mukaan tukijoukot vai vain etulinjassa taistelevat. Ukrainalaismedioissa on pohdittu, oliko Putinin mainitsemassa luvussa mukana myös aiemmin kuolleet ja haavoittuneet sotilaat.

Brittiläinen Royal United Services Institute (RUSI) -ajatuspaja on päätynyt omassa analyysissaan suunnilleen samaan arvioon Ukrainan tiedustelun kanssa. Venäjällä oli vuoden 2023 alussa käytössään noin 360 000 sotilasta Ukrainan rintamalla. Monet yksiköt olivat tuolloin lähes kaoottisessa tilassa.

Ukrainan vastahyökkäyksen alussa kesäkuussa 2023 venäläisjoukkojen vahvuus oli kasvanut 410 000 mieheen. Joukkojen laatu oli kohentunut, minkä lisäksi koulutusta lisättiin rajan lähellä ja miehitetyillä alueilla.

Kokonaisvahvuus lisääntyi vuoden aikana merkittävästi, sillä sotilaiden määrä oli RUSI:n mukaan 470 000 kuluvan vuoden alussa. Venäläisjoukkojen ennakoidaan olevan vahvimmillaan vuoden 2024 lopulla, mutta tuotantoa ja kalustoa koskevat haasteet luultavasti kärjistyvät vuoden 2025 puolella.

Ukrainan parlamentti käsittelee parhaillaan uutta liikekannallepanolakia, jonka tavoitteena on värvätä satojatuhansia uusia sotilaita rintamalle. Nykyistä tilannetta kuvaillaan erittäin vaikeaksi, sillä uupuneita joukkoja ei ole pystytty kierrättämään takalinjaan lepoa varten reservien puutteen vuoksi.