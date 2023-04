Pysäyttävät luvut – ”Suomesta tulee halvan energian suurvalta”

Suomi lukeutui viime vuonna niiden kymmenen maan joukkoon, joissa rakennettiin eniten maatuulivoiman kapasiteettia maailmassa.

Suomessa kapasiteettia rakennettiin lisää 2 430 megawatin (MW) edestä, mikä oli viidenneksi eniten. Suomea enemmän maatuulivoimaloita rakennettiin Ruotsissa (2 441), Brasiliassa (4 065), Yhdysvalloissa (8 612) ja Kiinassa (32 579 megawattia).

Euroopan mittakaavassa kapasiteettia kasvatettiin eniten siis Ruotsissa ja Suomessa.

Maailmanlaajuisesti kapasiteettia kasvatettiin viime vuonna yhteensä 906 gigawattiin (GW), mikä tarkoittaa yhdeksän prosentin kasvua edellisestä vuodesta.

Luvut ilmenevät GWEC:n Global Wind Report 2023 -julkaisusta.

Tilastoihin kiinnittää Twitterissä huomiota Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

– Suomeen rakennettiin vuonna 2022 enemmän uutta maatuulikapasiteettia kuin Saksassa. Ja päinvastoin kuin Saksassa, Suomessa avattiin myös uusi ydinvoimala (Olkiluoto 3), Romakkaniemi tviittaa.

Saksassa maatuulivoiman kapasiteettia rakennettiin 2 403 megawatin edestä. Samalla Romakkaniemi huomauttaa, että Saksan talous on 15 kertaa suurempi kuin Suomessa. Saksassa noudatetaan nykyään myös niin kutsuttua ”Energiewendeä”, jonka tarkoituksena on luopua fossiilisista energianlähteistä ja lisätä tuntuvasti uusiutuvan energian käyttöä, aina 80-prosenttiseen osuuteen vuoteen 2050 mennessä.

Suunnitelmaan kuuluu myös ydinvoimasta luopuminen. Saksan kolme viimeistä toiminnassa olevaa ydinvoimalaa kytketään irti sähköverkosta tulevana lauantaina.

Myös muissa Euroopan valtioissa on otettu tavoitteeksi siirtyä kohti uusiutuvia energianlähteitä. Vihreä siirtymä on kiihtynyt etenkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022 ja Euroopan valtiot ovat pyrkineet eroon Venäjän toimittamasta fossiilisesta energiasta.

Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, Suomen merkitys eurooppalaisessa energiantuotannossa tulee korostumaan.

– Suomi tulee olemaan päästöttömän ja halvan sähkön suurvalta Euroopassa, Romakkaniemi arvioi.

