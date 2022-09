Pysäyttävät kartat rintamalta – ”Voi olla merkki Venäjän armeijan romahduksesta”

Ukrainan joukot ovat julkisuudessa olevien ukrainalaisten ja venäläisten tietojen sekä asiantuntija-arvioiden perusteella edenneet Harkovan alueella ainakin useiden kymmenien kilometrien syvyyteen Venäjän linjojen lävitse.

Perjantaina arvioitiin, että ukrainalaiset ovat tietojen perusteella lähellä kaapata Kupjanskin kaupungin. Izjumin venäläisjoukkojen on taas varoitettu saattavan joutua saarroksiin, mikäli ukrainalaisten eteneminen ei pysähdy.

Yön aikana sosiaaliseen mediaan on jo ilmestynyt kuvia, joissa ukrainalaiset sotilaat poseeraavat Kupjanskin kyltin vieressä sekä kaupungissa väitetysti kuvattuja videoita ukrainalaisista joukoista.

Ukrainan läpimurron tarkkaa laajuutta ja rintaman tilannetta on vaikea tietää varmuudella. Jopa venäläisistä lähteistä tulevat tiedot tukevat kuitenkin sitä, että Ukraina on saanut Venäjän linjat murtumaan sellaisella vauhdilla, etteivät tarkkailijat tahdo pysyä tilanteen perässä. Venäjän on taas väitetty lähettäneen vahvistuksia kohti Harkovan aluetta. Tästäkään ei kuitenkaan ole varmuutta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti perjantaina, että Ukraina oli vallannut syyskuun 1. ja 8. päivän välisenä aikana takaisin yli 1000 neliökilometriä aluettaan. Tämän jälkeen ukrainalaisten tahti näyttää vain jatkuneen.

Rintamalta julkaistun video- ja kuvamateriaalin perusteella ukrainalaiset ovat myös ottaneet paljon vankeja ja kaapanneet runsaasti venäläistä kalustoa. Kalustosta päätelleen venäläiset ovat paikoin vetäytyneet vauhdilla.

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotahistorioitsija Phillips O’Brien katsoo, että eteneminen voi kertoa paljonkin Venäjän joukkojen tilasta Ukrainassa. Hän viittaa alta löytyvään karttakuvaan.

– Tämä eteneminen on ongelma, mutta sen pitäisi olla hallittavissa pätevälle ja hyvin johdetulle armeijalle, jolla on ilma-ase käytössään, O’Brien arvioi.

– Venäjän armeijan kohdalla tämä voi kuitenkin olla merkki siitä, että kaikki on romahtamassa, hän jatkaa.

Verkkouutiset keräsi jutun loppuun joitakin kartta-arvioita rintaman tilanteesta. Ukrainalaisten eteneminen on pysäyttävää jopa venäläisten sodan seuraajien julkaisemissa kartoissa.

”Eivät he voi olla näin huonoja”

Professori Phillips O’Brien huomauttaa rintamalta tihkuvien videoiden näyttävän ukrainalaisia etenemässä teitä pitkin keskellä päivää vailla huolta Venäjän ilmavoimista. Ukrainalaiset ovat myös julkisuudessa olevien tietojen perusteella kyenneet operoimaan tehokkaasti lennokeilla Hersonin ja Harkovan alueilla. Tämä kielisi Venäjän ilmatorjunnan estämisestä. Amerikkalaisilla HARM-ohjuksilla on tiettävästi ollut tässä suuri rooli.

– Olen ollut ehkä kaikkein kovin Venäjän asevoimien kriitikko jo ennen helmikuun 24. päivää, mutta en voi uskoa, että he ovat näin surkeita. Eikö heillä ole reservejä? Eikö mitään huollon suojelemiseen? Olen huolissani siitä, etteivät he voi olla näin huonoja – koska [etenevät] ukrainalaiset ovat todella suojattomina, O’Brien jatkaa.

Hänen mukaansa tilanne kuvastaa myös Venäjän asevoimien kaltaisen rautateihin tukeutuvan ja kuorma-autopulasta kärsivän joukon ongelmia.

– Joukkoja ei ole helppo liikuttaa nopeasti suunnittelematta. Jos Venäjällä olisi paljon kuorma-autoja, heillä olisi edes vaihtoehtoja pikaisten täydennysten yrittämiseen, professori sanoo.

This advance is a problem, but for a competent, well led army with air power it should be containable. For the Russian Army, it could be a sign that the wheels are coming off the bus. https://t.co/qUUAuOD92U — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) September 8, 2022

The situation in Kharkiv is developing rapidly, and it's not easy to keep up with the pace of events. Russian OSINT Telegram channel Rybar published this map today. Treat it as unconfirmed for now, but this may very well be fairly accurate.https://t.co/zh0CPuqb2o pic.twitter.com/bJlDRCCNv0 — The Lookout (@The_Lookout_N) September 9, 2022

Ukrainian defenders are driving south into Izyum district of Kharkiv region and are less than 20 km from joining UA forces in Slov'yans'k district of Donetsk region. Rashist occupiers are fleeing Svyatohirs'k and Lyman and going to the east. They aren't reinforcing Izyum. pic.twitter.com/h3hAmDcBWf — Michael MacKay (@mhmck) September 9, 2022

Huhuja liikkuu valtavasti. Jos kaikki väitetyt etenemiset ja tilannepositiivisimmat kartat olisivat totta, olisi meininki tämän näköistä. Pidän tätä kuitekin tähän mennessä vielä epäluotettavana, vaikka monilta osin en kuitenkaan täysin mahdottomana. 3/ pic.twitter.com/WwePFbKULq — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) September 9, 2022

Ukrainalaiset saivat tänään merkittäviä voittoja. He saavuttivat Oskil-joen ja Kupianskin esikaupunkialueet, vapauttaen useita kyliä matkan varrella. Hyökkäys on jatkunut itään ja etelään, ja on epäselvää, missä Venäjän tarkka puolustustasa tällä hetkellä sijaitsee. 1/ pic.twitter.com/mnSQWPZhC2 — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) September 9, 2022