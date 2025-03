Pysäyttävä paljastus Venäjän sotatappioista

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen aikana on varmistetusti kuollut ainakin 100 000 venäläissotilasta.

BBC:n ja venäläisen riippumattoman uutissivusto Mediazonan selvityksessä on selvitetty 100 001 kuolleen venäläissotilaan nimet. Asiasta kertoo The Kyiv Independent.

Kuolleiden todellinen määrä on todennäköisesti paljon suurempi. Medioiden selvityksessä on mukana vain varmistetut tiedot, jotka ovat peräisin kuolinilmoituksista, läheisten ilmoituksista, mediaraporteista vai viranomaisten tiedotteista.

Selvitystyötä tehneet toimittajat ovat kertoneet, että heidän on kohdistettu voimakasta disinformaatiota. Selvitykseen on yritetty vaikuttaa esimerkiksi toimittamalla väärennettyjä kuolinilmoituksia, jotta työn lopputuloksen oikeellisuutta voitaisiin kyseenalaistaa.

Toimittajaryhmä on julkaissut kaikki keräämänsä nimet verkkosivuillaan.

Kaatuneiden määrä on Ukrainan yleisesikunnan arvion mukaan yli 900 000. Luku on The Kyiv Independentin mukaan linjassa länsimaisten arvioiden kanssa kuolleista, haavoittuneista, vangiksi jääneistä ja kadonneista.

Ukraina on kertonut omiksi tappioikseen 46 000 kuollutta ja 380 000 haavoittunutta.