Pysäyttävä kuvavertailu: Tältä Butshan kauhujen katu näyttää nyt

Ukrainalainen sotaa seuraava toimittaja Illia Ponomarenko on tehnyt viestipalvelu X:ssä pysäyttävän kuvavertailun (jutun alla) Ukrainan Butshan kaupungista.

Ensimmäinen video näyttää, kuinka Vokzalna-kadun varrella olevat rakennukset ja asuintalot olivat raunioina Venäläisjoukkojen miehityksen jäljiltä huhtikuun alussa 2022. Katu on täynnä rojua ja tuhoutuneita sotilasajoneuvoja. Kyseisellä kadulla tuhottiin myös venäläinen panssariajoneuvojen kolonna.

Toinen video kuvaa puolestaan sitä, miltä Butshan Vokzalna-katu näyttää nyt. Asuintalot on rakennettu uudelleen, roju on siivottu pois kadulta ja sähköpylväät ovat pystyssä. Tunnelma ja liikenne näyttävät rauhalliselta.

Ukrainan joukot valtasivat Kiovan lähellä sijaitsevan Butshan kaupungin takaisin huhtikuun alussa 2022.

Viime vuoden joulukuussa julkaistu YK:n raportti sisälsi yhteenvedon venäläisjoukkojen tekemistä teloituksista ja yksittäisiin siviileihin kohdistuvista hyökkäyksistä Pohjois-Ukrainassa helmikuusta huhtikuuhun 2022. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän asevoimien kerrotaan teloittaneen tai suorittaneen satojen siviilien kuolemaan johtaneita hyökkäyksiä laaja-alaisen hyökkäyssotansa alussa.

Venäläiset joukot tappoivat siviilejä Ukrainan kaupungeissa ja kylissä Kiovan, Tšernihivin ja Sumyn alueilla 24. helmikuuta ja 6. huhtikuuta välisenä aikana.

YK dokumentoi Butshan kaupungissa 73 siviilin (54 miestä, 16 naista, kaksi poikaa ja yksi tyttö) tappamisen.

Siviilejä tappaneiden venäläissotilaiden sanotaan toimineen ennalta valmisteltujen listojen perusteella etsien muun muassa asevoimien ja poliisien veteraaneja sekä metsästysaseiden omistajia.

