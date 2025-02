Pysäköinnin maksullisuus yleistyy ennätysvauhdilla

Maksullinen pysäköinti lisääntyi vuonna 2024 merkittävästi, sillä maksullisten kohteiden määrä kasvoi kaikkiaan 9,47 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli voimakkainta Helsingissä, ja maksullinen pysäköinti yleistyi myös Jyväskylässä, Lahdessa, Espoossa sekä Tampereella.

Samaan aikaan suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n valvomien kohteiden kokonaismäärä kasvoi 6,75 prosenttia.

SPATY:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsärannan mukaan maksullisen pysäköinnin tarve on kasvanut vuosi vuodelta voimakkaasti.

– Kaupungistuminen ja pysäköintipaikkojen rajallinen määrä luovat tarpeen tehokkaalle pysäköinnin hallinnalle. Tämä kehitys näkyy selvästi myös vuoden 2024 tilastoissa, Metsäranta toteaa.

Hänen mukaansa yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvitaan, koska kunnallista valvontaa ei ole kaikkialla ja kunnallinen pysäköinninvalvonta ei käytännössä hoida valvontaa yksityisalueilla. Valvonnan avulla varmistetaan, että pysäköintipaikat ovat tehokkaassa käytössä.

Valvotuilla alueilla samat autot eivät seiso vuorokausia samassa paikassa ilmaiseksi, vaan paikkoja riittää niille, jotka niitä esimerkiksi työn puolesta tarvitsevat.

– Pysäköintivirheiden määrä on jatkanut kasvuaan, mikä lisää tarvetta valvonnalle. Maksullisella pysäköinnillä ja tehokkaalla valvonnalla on mahdollista varmistaa sujuva liikenne ja toimiva kaupunkirakenne, Metsäranta sanoo.

Kasvukeskukset tarvitsevat uusia pysäköintiratkaisuja

Erityisesti suurissa kaupungeissa maksullisen pysäköinnin tarve on kasvanut merkittävästi. Helsinki on ollut kehityksen kärjessä, ja uusia maksullisia kohteita on tullut runsaasti myös muihin kasvukeskuksiin.

– Kehitys on ollut odotettua, sillä kaupungistuminen jatkuu voimakkaana. Pysäköintipaikkojen kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan, mikä edellyttää tehokasta pysäköinnin hallintaa, Metsäranta selittää.

Pysäköinnin maksullisuudella on tärkeä rooli kaupunkiympäristön kehittämisessä. Se lisää liikenteen sujuvuutta ja varmistaa, että pysäköintipaikkoja on saatavilla niitä tarvitseville.

– Olemme huomanneet, että maksullisilla alueilla pysäköintipaikat jakautuvat tehokkaammin. Maksullisuus myös vähentää pysäköintialueilla ruuhkia. Tämä on erityisen tärkeää kaupunkikeskustoissa, joissa tilaa on rajallisesti, Metsäranta toteaa.

SPATY ry:n arvion mukaan maksullisen pysäköinnin kasvu tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Erityisesti kasvukeskuksissa ja niiden lähialueilla tarvitaan yhä enemmän pysäköinninvalvontaa.