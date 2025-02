Purppuran väri on aivojemme kuvittelua

Purppuran väriä ei ole todellisuudessa olemassa, sillä aivomme kuvittelevat sen. Asiasta kirjoittaa tieteeseen erikoistunut Science News Explores.

Purppura on sävyltään lähellä violettia. Yleensä purppura mielletäänkin punertavaksi violetiksi tai sinertäväksi punaiseksi väriksi. Artikkelin kirjoittanut Tammy Awtry huomauttaa, että toisin kuin ihmissilmä saattaa luulla, violetti ja purppura eivät todellisuudessa ole sama väri.

Itse asiassa purppura ei ole perinteisessä mielessä väri ollenkaan, sillä se ei ole mukana värien järjestystä havainnoistavassa ROYGBIV-spektrissä. Sen värit ovat punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen ja violetti. Samat värit ovat nähtävissä luonnossa esimerkiksi sateenkaaressa.

Miksi sitten ihmissilmä havaitsee purppuran? Awtryn mukaan tämä johtuu siitä, että silmien havaitseminen alkaa silmissämme. Silmien takaosassa sijaitsee valoherkkiä soluja, jotka reagoivat niihin osuvaan valonsäteeseen. Tämän seurauksena solut saavat aivomme ikään kuin kääntämään valosäteen tietyksi väriksi. Aallonpituus määrittää sen, minkä spektrin värin silmissämme näemme.

Ihmisen aivot saavat aikaan purppuran värin sillä, että silmiin osuu sekä punaisia että sinisiä aallonpituuksia. Koska värit ovat spektrin vastakkaisissa päissä, tilanne hämmentää aivoja. Awtryn mukaan selviytyäkseen tilanteesta aivot improvisoivat, jonka lopputuloksena on purppuran väri.

Awtry kuitenkin huomauttaa, että lopputuloksena syntyvä purppura on eri asia kuin spektrissä oleva violetti. Johtuen juuri siitä syystä, että violetti on spektrissä olemassa oleva väri, mutta purppura on punaisista ja sinisistä valosäteistä johdettu illuusio.