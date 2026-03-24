Historiallinen Artemis II -lento lähtee pian kohti Kuuta

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa aikoo laukaista Artemis II -kuulennon aikaisintaan 1. huhtikuuta Floridasta. Kyseessä on ensimmäinen miehitetty lento Kuun läheisyyteen sitten Apollo-ohjelman päättymisen 1970-luvulla.

Neljä astronauttia kiertää Kuun ja palaa Maahan noin kymmenen päivän mittaisella matkalla, joka ulottuu yli 800 000 kilometrin päähän. Lento toimii testinä tuleville kuulaskuille ja pidempiaikaiselle oleskelulle Kuussa.

Alus nousee avaruuteen Nasan uudella Space Launch System -raketilla, joka on tehokkain koskaan rakennettu amerikkalaisraketti. Sen huipulla sijaitsee miehistön Orion-avaruusalus.

Lennon riskit ovat BBC:n mukaan merkittäviä. Orionia ei ole aiemmin käytetty miehitetyissä lennoissa, ja laukaisu on koko operaation vaarallisin vaihe. Mahdollisen hätätilanteen varalta raketissa on pelastusjärjestelmä, joka voi irrottaa miehistökapselin nopeasti turvaan.

Miehistöön kuuluvat Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ja kanadalainen Jeremy Hansen. He ovat harjoitelleet tehtävää varten yli kaksi vuotta. Ryhmässä on runsaasti kokemusta kansainväliseltä avaruusasemalta, vaikka Hansen ei ole aiemmin käynyt avaruudessa.

Matkan aikana astronautit elävät ahtaassa Orion-kapselissa, jonka koko vastaa pikkubussia. Samassa tilassa työskennellään, syödään ja nukutaan. Painottomuus helpottaa liikkumista, mutta pitkään jatkuva ahtaus ja eristyneisyys tuovat omat haasteensa.

Ensimmäisen vuorokauden aikana Orion kiertää Maata. Tämän jälkeen tehdään tärkeä moottoripoltto, joka vie aluksen kohti Kuuta. Tässä vaiheessa paluu ei ole enää helppoa, joten päätös jatkamisesta tehdään vasta, kun kaikki järjestelmät toimivat moitteettomasti.

Lennon aikana testataan sekä aluksen järjestelmiä että miehistön toimintakykyä. Erityistä huomiota kiinnitetään säteilyaltistukseen ja kehon muutoksiin syvässä avaruudessa.

Kuun kohdalla alus kiertää sen pimeän puolen 6 500–9 500 kilometrin etäisyydeltä. Astronautit saavat usean tunnin ajan tarkkailla Kuuta ja kerätä havaintoja tulevia laskeutumisia varten.

Samalla yhteys Maahan katkeaa jopa lähes tunniksi, mikä tekee vaiheesta jännittävän sekä miehistölle että lennonjohdolle.

Paluu Maahan on yksi lennon vaarallisimmista vaiheista. Kapseli syöksyy ilmakehään noin 40 000 kilometrin tuntinopeudella ja kestää jopa 2 700 asteen lämpötiloja. Lopulta laskuvarjot hidastavat aluksen vauhtia, ja se laskeutuu Tyyneenmereen Kalifornian edustalle.

Artemis II -tehtävän tarkoituksena on varmistaa teknologia ja toimintatavat ennen seuraavaa vaihetta: ihmisten paluuta Kuun pinnalle ja pidemmällä aikavälillä pysyvän tukikohdan rakentamista.