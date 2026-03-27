Ovatko miehet vai naiset seksistisempiä? Tutkimus vastaa selvästi

Åbo Akademin uusi tutkimus osoittaa, että sukupuolten välillä on selkeitä eroja seksismin ja deittailun suhteen.

Tutkimus perustuu 1 604 suomalaisen aikuisen itse ilmoittamiin tietoihin. Demografisten tietojen lisäksi vastaajilta kysyttiin poliittisesta ideologiasta, kumppanin etsinnästä sekä kokemuksista deittimarkkinoilla ja seksismistä. He arvioivat myös omaa kumppaniarvoaan.

Kumppaniarvo kuvaa, kuinka haluttavana ihminen kokee olevansa deittimarkkinoilla. Se vaikuttaa mahdollisuuksiin löytää kumppani.

Seksismi jaettiin vihamieliseen ja hyväntahtoiseen. Vihamielinen seksismi eli misogynia merkitsee kielteisiä ja ennakkoluuloisia asenteita naisia kohtaan, kun taas hyväntahtoinen seksismi kuvastaa näennäisesti myönteistä mutta alentuvaa näkemystä naisista. Usko käänteiseen seksismiin (englanniksi sexism shift) tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan yhteiskunta on siirtynyt naisten syrjinnästä miesten syrjintään.

Poliittisilla arvoilla on merkitystä

Tulokset osoittivat, että seksismiin liittyy selviä sukupuolieroja. Miehet raportoivat keskimäärin enemmän vihamielistä seksismiä kuin naiset. Tutkimus osoittaa myös, että poliittisella ideologialla on tärkeä rooli.

– Henkilöt, joilla on konservatiivisemmat poliittiset arvot, osoittavat korkeampia tasoja sekä vihamielistä että hyväntahtoista seksismiä. Lisäksi havaitsimme konservatiivisen poliittisen ideologian yhteyden vahvempaan uskoon niin sanottuun käänteiseen seksismiin, jolla tarkoitetaan käsitystä siitä, että nyky-yhteiskunnassa seksismi kohdistuu enemmän miehiin kuin naisiin, sanoo psykologian tohtorikoulutettava Catharina Walldén Åbo Akademista tiedotteessa.

Tutkimus osoittaa myös, että koetut mahdollisuudet deittimarkkinoilla liittyvät seksismin eri muotoihin. Henkilöt, jotka kokivat, että heillä oli enemmän mahdollisuuksia tavata kumppani, sekä sinkut, jotka ilmoittivat tavanneensa useampia kumppaneita, osoittivat korkeampia vihamielisen seksismin tasoja. Näin henkilökohtaiset kokemukset voivat vaikuttaa laajempiin yhteiskunnallisiin asenteisiin.

– Tämä tulos on yhdenmukainen aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa, jossa vihamielinen seksismi liitetään parisuhteen epävarmuuteen sekä pelkoon tulla hyväksikäytetyksi tai hylätyksi romanttisissa suhteissa. Yksi mahdollinen tulkinta on, että runsas määrä kohtaamisia potentiaalisten kumppanien kanssa voi lisätä kilpailun tunnetta deittimarkkinoilla, mikä puolestaan saattaa vahvistaa epäluuloisuutta ja kielteisiä sukupuoliasenteita, Walldén sanoo.

Tutkimus valaisee, miten yksilölliset kokemukset deittailusta ja kumppanin löytämisestä voivat vahvistaa tai heikentää sekä hyväntahtoisia että vihamielisiä sukupuoliasenteita, ja auttaa lisäämään ymmärrystä siitä, miten sukupuoli, poliittiset arvot ja arjen ihmissuhdekokemukset vaikuttavat yhdessä tasa-arvoa koskevien asenteiden muodostamiseen Suomessa, Walldén sanoo.

Miesten ylitarjonta näkyy sovelluksissa – osa kokee naiset ylimielisiksi

Nykyaikana kumppanin etsinnässä tärkeässä roolissa ovat erilaiset deittailusovellukset. Tutkimusten mukaan verkko on nykyään yleisin tapa löytää kumppani. Palveluissa miehiä ja naisia ei kuitenkaan kohdella samalla tavalla. Kansainvälisissä tutkimuksissa on lisäksi kiinnitetty huomiota siihen, että sovelluksilla on moninkertaisesti enemmän mies- kuin naiskäyttäjiä. Tämän seurauksena miehistä on palveluissa ylitarjontaa, minkä seurauksena naiset voivat saada liikaa osumia.

Ylitarjonnan seurauksena naisesta voi tulla valikoivampi sen suhteen, keille käyttäjille hän vastaa. Samalla osalla miehistä voi olla suuria vaikeuksia löytää osumia tai saada vastauksia naispuolisilta käyttäjiltä. Deittisovellusten käyttö voi luoda osalle miehistä vaikutelman, etteivät he kelpaa naisille tai naiset käyttäytyvät heitä kohtaan ylimielisesti, mikä osaltaan voi aiheuttaa katkeroitumista ja itsetunto-ongelmia.