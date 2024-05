Puolustusvoimat liittyy USA:n kansalliskaartin yhteistyön ohjelmaan

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Virginian kuvernööri Glenn Youngkin allekirjoittivat 2. toukokuuta 2024 Helsingissä aiesopimuksen (Letter of Intent) Suomen liittymisestä Yhdysvaltojen kansalliskaartin yhteistyöohjelmaan (State Partnership Program, SPP).

Yhdysvaltojen kansalliskaartit (National Guard) ovat osavaltioiden kuvernöörien alaisia joukkoja, joita käytetään alueellisesti pelastus-, evakuointi- ja suojaamistehtävissä. Suomen osavaltiokumppani on Virginia. Virginian kansalliskaartin vahvuus on 8 450 henkilöä, Yhdysvaltojen osavaltioiden kansalliskaartien yhteenlaskettu vahvuus on noin 340 000.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

SPP-ohjelma avaa Puolustusvoimille uusia mahdollisuuksia harjoitustoimintaan, koulutukseen, toimialojen yhteistyön syventämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään ensisijaisesti maavoimien, ilmavoimien ja kybertoimialan kehyksessä.

– USA:n ja Suomen puolustusyhteistyö syvenee. Nämä yhteistyöalueet tukevat Suomen puolustuksen kehittämistä ja täydentävät olemassa olevaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, toteaa puolustusministeri Häkkänen tiedotteessa.

Kansalliskaartien yhteistyöohjelma SPP käynnistyi vuonna 1993. Nykyisin kansalliskaarteilla on noin sata kumppanimaata Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Lisää kumppanuuksia solmitaan vuosittain.

Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen johtoportaalla (USEUCOM) on tärkeä rooli Euroopan maiden kansalliskaartikumppanuuksissa.