Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja avaa yhteistyötä kansalliskaartin kanssa – ”liittyy DCA-sopimukseen”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra on luonnehtinut puolustusvoimien ja Virginian kansalliskaartin yhteisymmärryspöytäkirjaa merkittäväksi uudeksi askeleeksi Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyössä. Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa Kopra avaa tarkemmin, mistä on kyse. Kopra vahvistaa, että yhteistyö on jatkumoa Suomen ja Yhdysvaltojen allekirjoittamalle DCA-sopimukselle.

– Sillä tavoin tämä liittyy DCA-sopimukseen, että se luo käytännön toiminnan viitekehyksen, ehdot ja säännät, joilla voidaan yhteisiä asioita alkaa toteuttamaan, Kopra sanoo.

Eduskunnan puolustusvaliokunta vieraili viime viikolla Yhdysvalloissa ja tapasi Virginian kansalliskaartin johtoa. Kyseiseen kansalliskaartiin kuuluu sekä maa- että ilmavoimakomponentti, ja sen ilmavoimat operoivat muun muassa F-22-kalustolla. F-22 Raptor on maailman kyvykkäin ilmaherruushävittäjä.

– Sen lisäksi heillä on erittäin hyviä kyberpuolustuskykyjä, joita he soveltavat niin rauhan aikana kuin taisteluolosuhteissakin. Ja uskon, että siihenkin sektoriin liittyvästä yhteistyöstä on meille hyötyä, Kopra jatkaa.

Virginian kansalliskaartin vahvuus on 8 450 henkilöä. Yhdysvaltojen osavaltioiden kansalliskaartien yhteenlaskettu vahvuus on noin 340 000.Kansalliskaartit ovat osa Yhdyavaltojen asevoimien reserviä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ennakoi, että käytännön puolustusyhteistyö puolustusvoimien ja virginialaisten kanssa rakentuu ajan kanssa. Ainakin alkuvaiheessa kyse on yhteisestä harjoitustoiminnasta.

Entä sitten kriisitilanteessa, jos Suomeen kohdistuisi jonkinlainen hyökkäys. Voimmeko saada sieltä käytännössä apua?

– Mahdollisuus ei ole pois suljettu, mutta sellaisia suunnitelmia ei varmaankaan vielä ole. Ne varmasti sitten jalostuvat tässä ajan mittaan, ennakoi Kopra.