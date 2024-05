Moskovasta viesti naapurimaille: Emme hylkää maanmiehiämme

Venäjällä ei ole oikeutta hylätä Baltian maissa asuvia maanmiehiään, sanoo Venäjän ulkoministeriön Euroopan-osaston johtaja Sergei Belajev. Asiasta kertoo TASS-uutistoimistoon viittaava venäläislehti Komsomolskaja Pravda.

Belajevin mukaan Venäjä ei voi sulkea Baltian maissa sijaitsevia suurlähetystöjään, mutta voi vastata ”provokaatioihin” niin suorin kuin epäsuorin toimin.

Hän muistuttaa, että Venäjän suurlähettiläät on jo kutsuttu maista pois, ja lähetystöjä hoitaa lähetystöjen kakkosvirkamies eli charge d’affaires.

Belajevin kommentit heijastelevat ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan aikaisempia kommentteja, joissa hän lupasi Venäjän reagoivan epäsuorasti Baltian maiden ”vihamielisiin toimiin” Venäjää vastaan.

Zaharova väitti myös, että Venäjä ei ole vastuussa diplomaattisuhteiden katkaisemisesta, vaan syy on Viron, Latvian ja Liettuan vihamielisyydessä.

– Venäjä ei koskaan tee aloitetta diplomaattisuhteiden katkaisemisesta muihin maihin, sillä pyrimme säilyttämään mahdollisuuden dialogiin, Zaharova tiivisti.

Center for European Policy Analysis -ajatushautomon tutkijan Olga Lautman arvioi, että Belajevin kommentit heijastelevat Venäjän tapaa käyttää ulkomailla asuvia kansalaisiaan tekosyynä kohdistaa vihamielisiä toimia naapurimaitaan kohtaan. Ne muodostavat myös perustan Venäjän aikaisemmille aggressiivisille toimille.

– En osaa enää edes laskea, kuinka moneen Venäjä on uhannut hyökätä, tai hyökännyt, käyttäen tätä argumenttia.

Lautmanin mukaan Venäjän käyttämät argumentit ovat myös kaksinaamaisia.

– Samaan aikaan heille ei ole mikään ongelma lähettää massiivisia määriä venäläisiä kuolemaan imperialistisessa sodassaan, Lautman kritisoi.

