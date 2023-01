Puolustusministeriöltä ei vielä lausuntoa kohutusta turpo-neuvonantajasta

Puolustusministeriö ei ole vielä toimittanut lausuntoaan pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävän perustamiseen liittyen. Lausunto on valmistumassa kuitenkin tällä viikolla.

– Pyysimme ja saimme viikon lisäaikaa. Määräaika lausunnolle on 2. helmikuuta, vahvistaa puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky.

Valtioneuvoston kansliaan on ehdotettu perustettavaksi uutta pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävää nopealla aikataululla. Lisäksi kansliaan on ehdotettu perustettavaksi uutta turvallisuuspolitiikan yksikköä. Ehdotusta uuden viran ja yksikön perustamiseksi on perusteltu muun muassa Nato-jäsenyyden tuomalla tarpeella vahvistaa pääministerin turvallisuuspoliittista asiantuntemusta.

Ehdotus on herättänyt lausuntokierroksella kritiikkiä.

Tasavallan presidentin kanslia ei nähnyt lausunnossaan tarpeellisena uuden viran perustamista valtioneuvoston kansliaan, vaan piti nykyistä järjestelmää toimivana ja selkeään työnjakoon perustuvana. Kanslia ei myöskään ”näe

tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena perustaa Nato-jäsenyyden

varjolla uutta yksikköä valtioneuvoston kansliaan.”

Myös ulkoministeriö on suhtautunut ehdotukseen kriittisesti. Niin ikään pääesikunta tänään valmistuneessa lausunnossaan.



Sisäministeriö kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että ehdotuksen mukaan pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävää hoitaa ”tehtävään määrätty virkamies”. Ministeriön mielestä tehtäväkokonaisuudessa tulisi edetä avoimella rekrytoinnilla.

LUE MYÖS:

Pääministerin turpo-neuvonantajalle tyrmäys – ”huoli sotilastehtävien politisoitumisesta”