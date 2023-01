Pääministerin turpo-neuvonantajalle tyrmäys – ”huoli sotilastehtävien politisoitumisesta”

Pääesikunta arvostelee selkein sanakääntein kaavaillun pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan viran perustamista. Pääesikunnan lausunto asiasta valmistui tänään.

Valtioneuvoston kansliaan on ehdotettu perustettavaksi uutta pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävää nopealla aikataululla. Lisäksi kansliaan on ehdotettu perustettavaksi uutta turvallisuuspolitiikan yksikköä. Ehdotusta uuden viran ja yksikön perustamiseksi on perusteltu muun muassa Nato-jäsenyyden tuomalla tarpeella vahvistaa pääministerin turvallisuuspoliittista asiantuntemusta.

Pääesikunta katsoo lausunnossaan, että ”asetusluonnoksen perustelut eivät

riitä perustelemaan muutoksen tarpeellisuutta”.

Pääesikunnan näkemyksen mukaan ulko- ja puolustusministeriö sekä niissä työskentelevät asiantuntijat tuottavat jo nykyisellään tarvittavan ulko- ja turvallisuuspoliittisen tiedon ja asiantuntijuuden koko valtioneuvostolle.

”Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisikin olla näiden ministeriöiden resurssien vahventaminen”, katsotaan lausunnossa.



Pääesikunnan mukaan epäselväksi myös jää, miten muutokset suhteutuisivat ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja TP-Utvaan.



Pääesikunnan mukaan epäselväksi jää myös se, mikä olisi kyseisen neuvonantajan kulloisenkin toimikauden pituus.

”Pääesikunta esittää myös huolensa sotilastehtävien politisoitumisesta, mikäli sotilasvirassa olevia valitaan tehtävään kulloisenkin pääministerin pyynnöstä ja määräaikaisuus olisi sidottu esimerkiksi hallituksen toimikauteen.”

Pääesikunnan mukaan asetusmuutos vaatii vielä jatkovalmistelua

kaikilta osin, eikä sitä tulisi saattaa voimaan luonnoksen mukaisessa

muodossaan ja perusteluin. Pääesikunta pitää myös asian valmisteluaikatau-

lua ja lausuntoaikaa liian lyhyenä.

