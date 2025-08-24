Puolustusministeriltä viesti Ukrainalle itsenäisyyspäivänä

Tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) lähettää puolustusministeriön julkaisussa viestin Ukrainalle, ja toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää.
– Ukrainalaiset taistelevat joka päivä rohkeasti oman, mutta myös koko Euroopan vapauden, demokratian ja turvallisuuden puolesta, hän sanoo julkaisussa X-viestipalvelussa.
Häkkänen mainitsee, että Ukraina tarvitsee entistä kovempaa tukea, jotta tulitauko ja kestävä rauha saadaan aikaiseksi.
– Suomen vahva puolustusmateriaali- ja koulutustuki Ukrainalle jatkuu nyt ja tulevaisuudessa, hän lisää.
Hyvää itsenäisyyspäivää, Ukraina!
🇫🇮 🤝 🇺🇦
#StandWithUkraine pic.twitter.com/HQwLpCZTH2
