Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Puolustusministeriltä viesti Ukrainalle itsenäisyyspäivänä

  • Julkaistu 24.08.2025 | 10:39
  • Päivitetty 24.08.2025 | 12:03
Antti Häkkäsen mukaan tarvitaan entistä kovempaa tukea.
Tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) lähettää puolustusministeriön julkaisussa viestin Ukrainalle, ja toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää.

– Ukrainalaiset taistelevat joka päivä rohkeasti oman, mutta myös koko Euroopan vapauden, demokratian ja turvallisuuden puolesta, hän sanoo julkaisussa X-viestipalvelussa.

Häkkänen mainitsee, että Ukraina tarvitsee entistä kovempaa tukea, jotta tulitauko ja kestävä rauha saadaan aikaiseksi.

– Suomen vahva puolustusmateriaali- ja koulutustuki Ukrainalle jatkuu nyt ja tulevaisuudessa, hän lisää.

