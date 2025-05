Puolustusministeri miinoista: Tärkeintä on Suomen pitäminen turvassa

– Esityksen myötä Suomen kyky suojata alueitaan ja joukkojaan vahvistuu. Maailma näyttää tänä päivänä hyvin erilaiselta kuin vuonna 2011 sopimukseen liityttäessä, kirjoittaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa jalkaväkimiinat ovat Suomen oloihin ja suomalaiseen puolustustapaan erittäin hyvin sopiva ja kustannustehokas ase, jonka avulla pystytään ohjaamaan ja hidastamaan hyökkääjää ja vähentämään omia tappioita.

– Tämä näkemys on ollut puolustushallinnolla vuosina 2010-11 ja on edelleen. Minulle puolustusministerinä kaikkein tärkeintä on Suomen pitäminen turvassa. Se tarkoittaa, että puolustusvoimillamme on oltava käytössään kaikki mahdolliset tehokkaat välineet tehtävänsä toteuttamiseen, Häkkänen toteaa.

– Jalkaväkimiinat ovat tulevaisuudessa jälleen yksi tärkeä palanen puolustusvoimain suorituskykyjen laajassa kokonaisuudessa, hän lisää.