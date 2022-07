Puoliväli saavutettu – Kroatia ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Kroatian parlamentti on ratifioinut pöytäkirjan Ruotsin ja Suomen liittymisestä Natoon, kertoo Suomen Kroatian-suurlähetystö Twitterissä.

Kroatia on 15 maa, joka hyväksyy Suomen ja Ruotsin liittymisen puolustusliittoon. Näin ollen puolet Naton 30 maasta on ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyydet.

Latvia ja Slovenia ratifioivat jäsenyydet torstaina. Suomen Nato-jäsenyyden ovat ratifioineet myös Alankomaat, Albania, Britannia, Bulgaria, Islanti, Iso-Britannia, Kanada, Luxemburg, Norja, Puola, Saksa, Tanska ja Viro.

Croatian parliament has just ratified the protocol on the accession of Sweden and Finland to #NATO. Hvala! Tack! Kiitos! 🇭🇷🇸🇪🇫🇮 #WeareNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/Gy2h4yCMli

— Finland in Croatia (@FinEmbCroatia) July 15, 2022