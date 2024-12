Puolet suomalaisista uskoo tekoälyn vähentävän kielten opiskelua

Useimmat suomalaiset hyödyntävät jossain määrin tekoälyä kielten kääntämiseen tai toista kieltä puhuvien henkilöiden kanssa keskusteluun. Lisäksi noin puolet vastanneista uskoo, että tekoälyn ja teknologian kehittyminen tulee vähentämään tarvetta kielten opiskelulle.

Samsungin teettämän kyselytutkimuksen perusteella useimmat (68 %) suomalaiset hyödyntävät jossain määrin tekoälyä kielten kääntämiseen tai toista kieltä puhuvien henkilöiden kanssa keskusteluun.

Yli kahdeksan prosenttia hyödyntää tekoälyyn pohjautuvia teknologioita usein, ja erityisesti nuoressa ikäryhmässä, 18-24-vuotiaissa tehokäyttäjien osuus nousee lähes 20 prosenttiin.

Kyselytutkimuksen perusteella suomalaisista lähes puolet (45 %) kokee, että tekoälysovellusten ja -laitteiden kehitys on vähentänyt vieraiden kielten osaamisen tärkeyttä yleisesti. Vastaajista noin joka toinen (51 %) uskoo, että tekoälyn ja teknologian kehittyminen tulee vähentämään kielten opiskelua.

– Teknologian ja sovellusten lisäksi kielten oppimiseen tarvitaan koulutettua kieltenopettajaa, joka pystyy välittämään myös kulttuuriosaamista ja viestinnällisiä taitoja. Kielten oppiminen on muutakin kuin sanastoa ja rakenteita. Tekoälyä käytetään jo nyt kieltenopetuksessa apuvälineenä, mutta se ei korvaa inhimillistä viestintäyhteyttä ja tähän liittyviä eleitä, ilmeitä eikä kulttuurillisten viitteiden tunnistamista, Suomen kieltenopettajien liiton puheenjohtaja Outi Vilkuna sanoo.

Kun suomalaisia pyydetään arvioimaan omaa elämäänsä, noin 87 prosenttia vastanneista kertoo kokevansa vieraiden kielten osaamisen edelleen jonkin verran tai erittäin tärkeäksi oman tulevaisuutensa kannalta.

Kokemus on vastaava kaikissa ikäluokissa, mutta kaikkein tärkeimpänä omaa kielitaitoa pitävät 35-44-vuotiaat ja 18-24-vuotiaat.

Koulutustaustoja tarkasteltaessa oman kielitaidon arvostus korostuu eritoten yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon saaneilla.

Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblomin mukaan tekoäly tulee tuskin korvaamaan hyvää kielitaitoa syvällisissä keskusteluissa, esimerkiksi liike-elämässä tai monissa sosiaalisissa tilanteissa.

– Hyvä kielitaito ja sen osoittaminen luovat kunnioitusta kanssakeskustelijaa kohtaan, ja auttavat myös ymmärtämään muita kulttuureja, tapoja ja sanontoja paremmin. Tekoäly voi kuitenkin tuoda apua esimerkiksi tilanteeseen, jossa tarvitaan äkisti jotain harvemmin opiskeltua kieltä, kuten koreaa. Lisäksi reaaliaikaiset AI-käännökset voivat jopa rikastuttaa käyttäjän kielipäätä hänen kuullessaan vieraita kieliä, kun käyttäjät voivat viestiä esimerkiksi huteran englannin sijaan omalla äidinkielellään, hän sanoo.

Osana panostustaan AI-teknologioiden kehitykseen Samsung Electronics on kartoittanut teettämällään kyselytutkimuksella, miten teknologia-alan tekoälymurros on vaikuttanut suomalaisten näkemyksiin kielten opiskelun ja osaamisen tärkeydestä. Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 1.–3. heinäkuuta 2024. Kyselyyn vastasi verkossa 1 000 vähintään 18-vuotiasta suomalaista. Otos on väestöä demografisesti edustava.