Puolasta löytyneessä ohjuksessa kerrotaan olevan venäjänkielistä kirjoitusta 

Pohjois-Puolassa sijaitsevan Bydgoszczin kaupungin läheltä on löydetty tunnistamattoman sotilaslaitteen jäänteet, kertoo Puolan puolustusministeriö.

Kyseessä on mahdollisesti Puolan asevoimille kuuluvan ilmasta maahan -ohjuksen jäänteet, kertoo uutissivusto kyivindependent.com viitaten puolalaiseen RMF FM radioasemaan.

Väitetyn ohjuksen alkuperästä ei ollut vielä alkuiltapäivästä varmaa tietoa.

Poliisi ja asevoimien pioneerit tutkivat löytöpaikkaa. Puolustusministeriön mukaan tilanne ei uhkaa asukkaiden turvallisuutta.

Väitetyn ohjuksen sanotaan olevan useiden metrien pituinen, ja siitä puuttuu taistelukärki. Se löydettiin alkuviikosta metsästä, mutta toistaiseksi on epäselvää, milloin se putosi ja räjähtikö se.

Romun seasta kerrotaan löytyneen venäjänkielistä kirjoitusta. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että väitetty ohjus olisi venäläinen, koska Puolan varastoissa on useita neuvostoaikaisia aseita.

– Se ei välttämättä tullut Venäjältä tai (Ukrainan) etulinjasta. On syytä muistaa, että meillä on MiG-29 (hävittäjälentokoneita), jotka on varustettu ohjuksilla, Puolan erikoisjoukkojen entinen komentaja, kenraali Roman Polko sanoo radioasemalle.

Hänen mukaansa on mahdollista, että puolalainen tai ukrainalainen lentäjä ampuu ohi maalinsa harjoituksessa tai raketti putoaa.