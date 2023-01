Puolan väitetään antaneen Ukrainalle salaa useita hävittäjiä

Puola antoi Ukrainalle MiG-29-hävittäjiä jo viime keväänä, hallituslähteisiin viittaava Dzennik kertoo.

Puolalaislehden kolumnisti kertoo asiasta tästä löytyvässä kirjoituksessa. Siinä otetaan kantaa Saksan liittokansleri Olaf Scholzin lausuntoihin hävittäjätoimituksista Ukrainalle. Scholz sanoi keskiviikkona, ettei Ukrainalle toimitettaisi koneita. Politicon mukaan liittokansleri perusteli tätä eskalaation välttämisellä.

– Mitään hävittäjätoimituksia Ukrainalle ei ole tulossa. Tämä tehtiin alun alkaenkin selväksi – myös Yhdysvaltojen presidentin taholta, Scholz sanoi.

Kirjoituksessa kerrotaan, että ”tietty määrä” koneita toimitettiin Ukrainaan ”pitkän kiistan päätteksi” lopulta osissa ja ilmeisesti varaosatoimituksen varjolla. Tällaisia huhuja liikkui jo viime vuoden huhtikuussa, kun Puola tarjosi koneitaan Ukrainalle, mutta keskustelu tyrehtyi julkisuudessa. Esimerkiksi arvostettu CSIS-ajatushautomo arvioi kuitenkin huhtikuun lopulla 2022 julkaistussa katsauksessaan, että Puolan Migit ilmestynevät Ukrainaan ”hiljaisuudessa toimitettuina”.

Dzennikin kirjoituksessa vihjataan, että Olaf Scholz painostetaan kyllä nöyrtymään hävittäjien kohdalla samaan tapaan kuin panssarivaunujenkin kanssa. Ukrainalaispilotteja myös jo koulutetaan Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt länsimaita toimittamaan F-16-hävittäjiä.

"It is likely that the much-discussed Polish MiG-29 fighters will also show up in Ukraine, having been transferred quietly." Or disassembled for the "spare parts," which have now been confirmed as delivered to get 20 new Ukrainian aircraft operational. https://t.co/aeuv6kbYtY

— Michael Weiss (@michaeldweiss) April 21, 2022