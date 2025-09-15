Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän droonihyökkäyksessä vaurioitunut omakotitalo Wyryki-Wolassa Iä-Puolassa. AFP/LEHTIKUVA/WOJTEK RADWANSKI

Puolan ulkoministeri: Kaikki Venäjän droonit olivat suutareita

  • Julkaistu 15.09.2025 | 07:01
  • Päivitetty 15.09.2025 | 08:22
  • Droonit, Puola, Venäjä
Radosław Sikorskin mukaan vain kovimmat vastatoimet toimivat valehtelijaa vastaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski vahvistaa, että vaikka Puolaan viime viikolla saapuneet droonit pystyivät kuljettamaan ammuksia, niitä ei ollut ladattu räjähteillä.

– Mielenkiintoista kyllä, ne olivat kaikki suutareita, mikä viittaa minusta siihen, että Venäjä yritti testata meitä aloittamatta sotaa, Sikorski kertoi Guardianille.

Hän sanoi, että Puolan vastaus olisi ollut ”paljon kovempi”, jos viime viikon isku olisi aiheuttanut loukkaantumisia tai kuolonuhreja Puolan alueella. Hän kuitenkin kieltäytyi tarkentamasta, mikä tällainen vastaus voisi olla.

– Hyökkääjän ja valehtelijan, kuten (Vladimir) Putinin, kanssa vain kovimmat vastatoimet toimivat, Sikorski sanoi.

Puolan pääministeri Donald Tusk sanoi viime viikolla, että hyökkäys toi Puolan lähemmäksi sotilaallista konfliktia ”kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen”.

Hän torjui väitteet, joiden mukaan Puolan ilmapuolustus ei olisi ollut valmistautunut hyökkäykseen. Tämä ottaen huomioon, että osa drooneista lensi satojen kilometrien päähän Puolan alueelle, ja että kertomusten mukaan vain kolme tai neljä noin 19:stä ammuttiin alas.

Puolalaiset droonien vastaiset ryhmät saavat koulutusta ukrainalaisilta operaattoreilta, Sikorski sanoi.

– Ukrainalaisilla on paljon syvempää ja ajantasaisempaa kokemusta Venäjän armeijan vastustamisesta. Tämä on asia, joka ihmisten ja länsimaiden hallitusten on kiireellisesti integroitava ajatteluunsa … että ukrainalaiset kouluttavat meitä vastustamaan Venäjää, ei päinvastoin, Sikorski lisäsi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)