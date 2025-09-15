Puolan ulkoministeri: Kaikki Venäjän droonit olivat suutareita

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski vahvistaa, että vaikka Puolaan viime viikolla saapuneet droonit pystyivät kuljettamaan ammuksia, niitä ei ollut ladattu räjähteillä.

– Mielenkiintoista kyllä, ne olivat kaikki suutareita, mikä viittaa minusta siihen, että Venäjä yritti testata meitä aloittamatta sotaa, Sikorski kertoi Guardianille.

Hän sanoi, että Puolan vastaus olisi ollut ”paljon kovempi”, jos viime viikon isku olisi aiheuttanut loukkaantumisia tai kuolonuhreja Puolan alueella. Hän kuitenkin kieltäytyi tarkentamasta, mikä tällainen vastaus voisi olla.

– Hyökkääjän ja valehtelijan, kuten (Vladimir) Putinin, kanssa vain kovimmat vastatoimet toimivat, Sikorski sanoi.

Puolan pääministeri Donald Tusk sanoi viime viikolla, että hyökkäys toi Puolan lähemmäksi sotilaallista konfliktia ”kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen”.

Hän torjui väitteet, joiden mukaan Puolan ilmapuolustus ei olisi ollut valmistautunut hyökkäykseen. Tämä ottaen huomioon, että osa drooneista lensi satojen kilometrien päähän Puolan alueelle, ja että kertomusten mukaan vain kolme tai neljä noin 19:stä ammuttiin alas.

Puolalaiset droonien vastaiset ryhmät saavat koulutusta ukrainalaisilta operaattoreilta, Sikorski sanoi.

– Ukrainalaisilla on paljon syvempää ja ajantasaisempaa kokemusta Venäjän armeijan vastustamisesta. Tämä on asia, joka ihmisten ja länsimaiden hallitusten on kiireellisesti integroitava ajatteluunsa … että ukrainalaiset kouluttavat meitä vastustamaan Venäjää, ei päinvastoin, Sikorski lisäsi.