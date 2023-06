Puolan ex-ulkoministeri: Seuraavassa sodassa Eurooppa saattaa jäädä yksin

Ukrainan voittoa ei Puolan entisen ulkoministerin Radek Sikorskin mielestä voida vielä pitää varmana, mutta selvää on kuitenkin se, että Venäjä on häviämässä.

– Hyökkäyksen alettua Moskovan positio on heikentynyt kaikilla valtiollisen voiman mittareilla, ja tämä muutos on jo muuttanut muiden globaalien suurvaltojen asemaa, Sikorski toteaa Foreign Affairs -lehdessä.

– Yhdysvaltojen ja Naton uskottavuus on vahvistunut. Kiina on saanut Venäjästä vasallin ja on nyt autoritaarisen maailman selvä johtaja. Euroopan unioni on pärjännyt paljon paremmin kuin moni odotti, mutta saattaa silti osoittautua suurimmaksi häviäjäksi – ei niinkään yliaggressiivisen Venäjän kuin liian itsevarman Kiinan vuoksi. EU pystyy todennäköisesti tulemaan toimeen tämän sodan vaikutusten kanssa, mutta saattaa tulla seuraavassa sodassa kriittisesti haastetuksi, hän toteaa.

Radek Sikorski toimi maansa ulkoministerinä 2007–2014 ja puolustusministerinä 2005–2007. Vuodesta 2019 hän on ollut Euroopan parlamentin EPP-ryhmän jäsen.

Kohti sotilaallista supervaltaa

Toisen maailmansodan jälkimainingeissa EU:n edeltäjäinstituutiot suunniteltiin Sikorskin mukaan sitomaan eurooppalaiset valtiot niin tiukasti yhteen, että uusi sota niiden välillä kävisi mahdottomaksi. Tässä EU on onnistunut loistavasti, sillä läntisessä Euroopassa vallinnut rauhan jakso on pisin vuosisatoihin.

– Eurooppalaiset tekivät kuitenkin virheen olettaessaan, että muut jakavat heidän maailmankatsomuksensa. Venäjä, Lähi-idän mahtivaltiot tai Kiina eivät koskaan uskoneet, että sota olisi mahdoton, mitä useimpien eurooppalaisten johtajien oli vaikea myöntää. Itäeurooppalaiset, jotka varoittivat länsieurooppalaisia ystäviään Venäjän presidentistä Vladimir Putinista, torjuttiin ylimielisesti, Sikorski muistuttaa.

Jos Kiina ryhtyy tavoittelemaan Taiwanin alistamista sotilaallisin voimakeinoin, Yhdysvallat saattaa hänen mukaansa keskittää voimansa Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Siinä tapauksessa Eurooppa voisi joutua kohtaamaan seuraavan sotansa yksin. Siksi EU:n on vihdoin suhtauduttava puolustukseensa vakavasti.

– Euroopan kylmän sodan jälkeinen illuusio siitä, että se olisi saavuttanut ikuisen rauhan laakson, on valitettavasti pirstaleina. Maanosan strategiset näkymät sekä lähialueilla että maailmanlaajuisesti ovat synkentyneet. Sen tuleva turvallisuus, valta ja vauraus riippuvat nyt siitä, toimiiko se haavoittuvuuksiensa korjaamiseksi ja kuinka nopeasti se niin tekee, hän toteaa.

– Haasteen laajuus ylittää varmasti minkä tahansa yksittäisen Euroopan maan kyvyt. Siihen voidaan vastata vain toimimalla yhdessä ja ottamalla puolustus vihdoin vakavasti. Selviytyäkseen ja menestyäkseen taistelevien jättiläisten maailmassa Euroopan on muututtava sotilaallisesti heikosta valtioryhmittymästä todelliseksi supervallaksi.