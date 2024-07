Puola varustautuu lainarahalla torjumaan hyökkäystä

Yhdysvaltain ulkoministeriö hyväksyi heinäkuun alussa jo toisen kahden miljardin dollarin suuruisen lainan Puolalle, jotta se pystyy toteuttamaan suunniteltuja hävittäjä- ja muita puolustushankintojaan Yhdysvalloista. Lainasopimus on osa Varsovan jatkuvaa asevoimien modernisointiponnistusta, jolla se pyrkii varustautumaan kasvavaa turvallisuusuhkaa vastaan.

Tiedotteen mukaan Puola on hankkimassa Yhdysvalloista F-35-hävittäjiä, Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ja Abrams-taistelupanssarivaunuja. Edellinen laina myönnettiin sille syyskuussa 2023.

Kumpikin laina on tarkoitettu hankintoihin pelkästään Yhdysvalloista. Noin puolet lainasummasta on korvamerkitty neljän kiintopalloihin perustuvan ennakkovaroitusjärjestelmän hankintaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kirjoittaa, että Puola on yksi Naton johtavista maista, korostaen Varsovan sijoituksia Euroopan turvallisuusintresseihin.

– [Se] käyttää tällä hetkellä neljä prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen, eniten koko liittokunnassa. Puola isännöi tuhansia Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten joukkoja, tiedote kertoo.

Puolustuksen vahvistamisessa Puola on ollut yksi kiireisimmistä Euroopan maista. Se on myös yksi niistä maista, jotka ovat eniten huolissaan Venäjän hyökkäyssodan jatkumisesta Ukrainassa, koska kyseessä on sen naapurimaa.

Varsova on tähän mennessä lähettänyt sotilasapua Ukrainalle 8,6 miljardin dollarin (7,9 miljardin euron) edestä ja ottanut vastaan eniten ukrainalaisia sotapakolaisia. Tuki on ärsyttänyt Kremliä niin paljon, että viime vuonna Vladimir Putin varoitti, että Venäjä ”käyttää kaikki käytettävissä olevat keinonsa” puolustaakseen etujaan Puolaa vastaan.

Parlamentin puolustuskomitean istunnossa 10. heinäkuuta puhunut Puolan asevoimien komentaja kenraali Wiesław Kukuła alleviivasi, että Puolan täytyy valmistaa joukkonsa täysimittaiseen, symmetriseen ja pitkäaikaiseen konfliktiin, minkä vuoksi asevoimat täytyy pitää hyvässä kunnossa.

Puolaa on pidetty yhtenä mahdollisena kohteena, kun on arveltu Venäjän aloittavan sodan Natoa vastaan jopa jo vuoteen 2026 mennessä.