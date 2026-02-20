Puola kielsi kiinalaisilta autoilta pääsyn sotilasalueille

Puolan asevoimien johto on kieltänyt kiinalaisvalmisteisilta autoilta pääsyn kaikkiin sotilastukikohtiinsa viitaten arkaluonteisen datan keräämiseen liittyviin turvallisuusuhkiin. Henkilökuntaa on myös kielletty liittämästä työpuhelimiaan tällaisten autojen järjestelmiin.

Jo viime kuussa kävi ilmi, että amerikkalaiselta Teslalta ja kiinalaisilta autoilta kiellettiin pääsy joillekin Puolan asevoimien alueille. Nyt kiellosta on tehty virallinen yleisesikunnan ilmoituksella. Asevoimien tiedottaja Marek Pietrzak sanoi, että päätös tehtiin riskianalyysin perusteella liittyen ajoneuvojen integroitujen digitaalisten järjestelmien kasvuun sekä näiden järjestelmien potentiaaliseen mahdollisuuteen hallitsemattomasta datan keräämisestä ja käytöstä. Kiellolla vahvistetaan sotilasinfrastruktuurin suojelua ja vähennetään potentiaalisia turvallisuusuhkia.

Hän paljasti myös, että kielto on laajennettu koskemaan työpuhelinten liittämistä Kiinassa valmistettujen ajoneuvojen viihdejärjestelmiin, jotta vähennettäisiin riskiä päästä käsiksi arkaluonteiseen dataan.

Yleisesikunta ilmoitti, että myös ei-kiinalaiset ajoneuvot, joissa on kyky tallentaa sijaintia, kuvia tai ääntä, pääsevät sotilasalueille vain, jos nämä toiminnot on kytketty pois päältä.

– Ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteneviä Nato-maiden ja muiden liittolaisten käytäntöjen kanssa, millä varmistetaan puolustusinfrastruktuurin suojelun korkeimmat standardit. Ne ovat osa laajempaa prosessia liittyen turvallisuusmenetelmien käyttöönottoon teknologisesti muuttuvassa ympäristössä, ilmoituksessa todetaan.

Kun viime kuussa kävi ilmi, että kiinalaisilta autoilta oli estetty pääsy joihinkin tukikohtiin, Puolan puolustusministeriö paljasti, että se valmisteli laajempia, kaikkia sotilasalueita koskevia toimia. Kiinan ulkoministeriö reagoi tähän ilmoittaen, että se oli pannut asian merkille ja varoitti, että kansallisen turvallisuuden käsitteen väärinkäytön täytyy loppua. Uuteen kiinalaisautoja koskevaan määräykseen Pekingistä ei ole toistaiseksi tullut mitään virallista vastausta.

Kiinalaisten autojen myynti kasvoi Puolassa nopeasti viime vuonna. Joulukuussa rekisteröitiin 9821 kiinalaisautoa, joka oli yli neljä kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2025 kiinalaismerkkien osuus uusista rekisteröidyistä henkilöautoista oli 14,5 prosenttia.