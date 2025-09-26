Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Puolalaisia rajavartijoita. AFP / LEHTIKUVA / WOJTEK RADWANSKI

Puola kehottaa poistumaan heti Valko-Venäjältä

Ulkoministeriö varoittaa turvallisuustilanteen heikkenemisestä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Puolan ulkoministeriö on antanut kehotuksen poistua välittömästi Valko-Venäjältä.

Puolan kansalaisille osoitetussa lausunnossa varoitetaan lisääntyneistä jännitteistä ja turvallisuustilanteen mahdollisesta heikkenemisestä.

– Turvallisuustilanteen dramaattisen heikkenemisen, rajojen sulkeutumisen tai muiden odottamattomien olosuhteiden sattuessa evakuointi voi vaikeutua huomattavasti tai jopa muuttua mahdottomaksi, Puolan hallituksen verkkosivuilla kerrotaan.

Lausunnossa varoitetaan myös Puolan kansalaisten mielivaltaisista pidätyksistä Valko-Venäjällä.

Jännitteet Naton ja Venäjän välillä ovat kiristyneet yhä enemmän viime viikkoina, kun Venäjä on toistuvasti loukannut liittokunnan jäsenmaiden ilmatilaa.

 

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)