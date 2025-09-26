Puola kehottaa poistumaan heti Valko-Venäjältä

Puolan ulkoministeriö on antanut kehotuksen poistua välittömästi Valko-Venäjältä.
Puolan kansalaisille osoitetussa lausunnossa varoitetaan lisääntyneistä jännitteistä ja turvallisuustilanteen mahdollisesta heikkenemisestä.
– Turvallisuustilanteen dramaattisen heikkenemisen, rajojen sulkeutumisen tai muiden odottamattomien olosuhteiden sattuessa evakuointi voi vaikeutua huomattavasti tai jopa muuttua mahdottomaksi, Puolan hallituksen verkkosivuilla kerrotaan.
Lausunnossa varoitetaan myös Puolan kansalaisten mielivaltaisista pidätyksistä Valko-Venäjällä.
Jännitteet Naton ja Venäjän välillä ovat kiristyneet yhä enemmän viime viikkoina, kun Venäjä on toistuvasti loukannut liittokunnan jäsenmaiden ilmatilaa.