Punaiselta Ristiltä liikkuvia terveysklinikoita Ukrainaan

Uudet terveysklinikat täydentävät kansainvälisen Punaisen Ristin katastrofiterveystyötä Ukrainassa. Ne tulevat toimimaan Länsi-Ukrainassa, jonka julkinen terveydenhuolto on konfliktin vuoksi pahoin ruuhkautunut.

– Arviolta seitsemän miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maan sisällä, ja osa heistä on siirtynyt asumaan turvallisemmiksi katsomilleen syrjäseuduille maan länsiosiin. Alue on paikoin hyvin vuoristoista, ja ihmisten mahdollisuudet matkustaa hakemaan hoitoa ja apua ovat rajalliset. Mobiiliklinikkamme pääsevät liikkumaan ketterästi apua tarvitsevien luokse, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Liikkuvassa terveysklinikassa kulkee mukana lääkäri ja hoitaja, jotka tarjoavat perusterveydenhuoltoa ja psykososiaalista tukea kodeistaan paenneille. Klinikoilla annettava hoito ja lääkkeet ovat potilaille maksuttomia.

Uudet liikkuvat terveysklinikat tulevat kiertämään Lvivin ja Tšernivtsinalueilla. Hoitohenkilökunta palkataan paikan päältä Ukrainasta.

– Liikkuvat klinikat hankitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti Ukrainasta käsin. Klinikoiden perustamisesta vastaa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä yhdessä paikallisen Punaisen Ristin ja kansainvälisen Punaisen Ristin liiton kanssa, kertoo Korhonen.

Suomen Punainen Risti ohjaa liikkuviin terveysklinikoihin katastrofirahastostaan 700 000 euroa. Katastrofirahaston varoilla katetaan uusien klinikoiden perustaminen sekä toiminnasta syntyviä kuluja.

Suomen Punainen Risti on aiemmin toimittanut muun muassa terveysaseman Länsi-Ukrainan Užhorodiin.

Yhteensä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta on ohjattu kansainvälisen Punaisen Ristin Ukrainan avustusoperaatioon tähän mennessä 9,2 miljoonaa euroa. Tuki sisältää sekä rahallista että materiaaliapua.