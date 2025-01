Pulkkailu aiheuttanut vaaraa retkeilijöille

Alamäkien laskeminen pulkilla tai liukureilla on yleistynyt Metsähallituksen ylläpitämillä retkeilyreiteillä.

Metsähallitus muistuttaa tiedotteessa, että pulkkailu on jokaisenoikeus, mutta turvallisuuden takia laskemiselle on etsittävä sellainen rinne, jossa ei ole muita kulkijoita.

Alamäkien laskeminen retkeilyreiteillä liukureilla, pulkilla, ahkioilla tai rattikelkoilla aiheuttaa Metsähallituksen mukaan vaaratilanteita laskijalle itselleen ja muille reittiä kulkeville. Jos reitti on kapea ja sitä ympäröi puusto, voi olla vaikea pysyä uralla, kun vauhti kiintyy alamäkeä kohti ja laskuvälineen ohjaaminen on erittäin vaikeaa. Alempana rinteessä on usein muita kulkijoita, joihin voi tahtomatta törmätä ja aiheuttaa vakavan vamman. Tunturikohteissa vauhti saattaa tamppaantuneilla reiteillä kiihtyä kovaksi ja laskuvälinettä voi olla vaikea hallita.

Lisäksi luonnonlunta on maastossa ajankohtaan nähden paikoin todella vähän, ja jäisestä maasta reiteillä törröttävät oksat ja kivet voivat nekin aiheuttaa vaaran. Reitillä laskeminen tekee polusta myös liukkaan ja vaikeuttaa reitillä liikkumista.

– Toivomme, että jokainen luonnossa liikkuja ottaa järjen käteen eikä laske retkeilyreiteillä pulkalla. Tiedossamme on ja olemme saaneet palautetta havainnoista ja vaaratilanteistakin alamäkien laskemisesta reiteillä. Jokainen on itse vastuussa omasta toiminnastaan ja muille aiheuttamistaan vahingoista, Luontopalvelujen virkistyskäytön erityisasiantuntija Erkki Ollila korostaa.

Myöskään laduilla tai laskettelurinteissä laskeminen ei ole sallittua pulkalla tai liukurilla.

Metsähallitus muistuttaa, että onnettomuuden sattuessa pelastushenkilökunnan pääsy maastossa kohteeseen voi olla vaikeaa ja aikaa vievää.

– Tämän vuoksi on erityisen tärkeää noudattaa sääntöjä. Vastuullinen retkeilijä tuntee Retkietiketin ja ottaa muut luonnossa liikkujat huomioon.

Kansallispuistoissa eivät jokaisenoikeudet ole sellaisenaan voimassa, koska jokaisella kansallispuistolla tai suureksi osaksi muita luonnonsuojelualueita on annettu järjestyssääntö