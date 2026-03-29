Puhemies uhmakkaana – ”Iranin joukot odottavat maahyökkäystä”

Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan 30. päivänä esittämissään kommenteissa Mohammad Baghit Ghalibaf sanoi CNN:n mukaan, että tarjoamalla neuvotteluja Yhdysvallat toivoi saavuttavansa neuvottelujen kautta sen, mitä se oli epäonnistunut saavuttamaan sodan kautta.
– Vihollinen lähettää julkisesti neuvotteluviestejä samalla kun salaa suunnittelee maahyökkäystä – tietämättä, että miehemme odottavat amerikkalaisten joukkojen saapumista maahan valmiina toimittamaan heidät tuhoon ja rankaisemaan alueellisia liittolaisiaan pysyvästi, hän totesi.
– Yhdysvallat puhuu pyrkimyksistään ja esittää sodassa saavuttamattomat epäonnistumisensa 15 kohdan luettelona, jota on pyrittävä tavoittelemaan diplomatian avulla, Ghalibaf lisäsi.
Uhmakkaassa viestissään Ghalibaf sanoi, että ”niin kauan kuin amerikkalaiset pyrkivät Iranin antautumiseen, poikienne vastaus on selvä: ’Meidän on pakko hyväksyä nöyryytys’.”
Pakistan isännöi sunnuntaina Turkin, Egyptin ja Saudi-Arabian ulkoministereiden välisiä keskusteluja sodan rauhoittamiseksi.
Yhdysvaltain keskuskomennon mukaan samaan aikaan USS Tripoli – kuljettaen 3 500 sotilasta – on saapunut Lähi-itään Pentogonin punnitessa seuraavia askeleitaan.