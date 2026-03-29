Puhemies uhmakkaana – ”Iranin joukot odottavat maahyökkäystä”

Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf sanoi maansa joukkojen odottavan amerikkalaisjoukkoja.
Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf. AFP/LEHTIKUVA
Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan 30. päivänä esittämissään kommenteissa Mohammad Baghit Ghalibaf sanoi CNN:n mukaan, että tarjoamalla neuvotteluja Yhdysvallat toivoi saavuttavansa neuvottelujen kautta sen, mitä se oli epäonnistunut saavuttamaan sodan kautta.

– Vihollinen lähettää julkisesti neuvotteluviestejä samalla kun salaa suunnittelee maahyökkäystä – tietämättä, että miehemme odottavat amerikkalaisten joukkojen saapumista maahan valmiina toimittamaan heidät tuhoon ja rankaisemaan alueellisia liittolaisiaan pysyvästi, hän totesi.

– Yhdysvallat puhuu pyrkimyksistään ja esittää sodassa saavuttamattomat epäonnistumisensa 15 kohdan luettelona, ​​jota on pyrittävä tavoittelemaan diplomatian avulla, Ghalibaf lisäsi.

Uhmakkaassa viestissään Ghalibaf sanoi, että ”niin kauan kuin amerikkalaiset pyrkivät Iranin antautumiseen, poikienne vastaus on selvä: ’Meidän on pakko hyväksyä nöyryytys’.”

Pakistan isännöi sunnuntaina Turkin, Egyptin ja Saudi-Arabian ulkoministereiden välisiä keskusteluja sodan rauhoittamiseksi.

Yhdysvaltain keskuskomennon mukaan samaan aikaan USS Tripoli – kuljettaen 3 500 sotilasta – on saapunut Lähi-itään Pentogonin punnitessa seuraavia askeleitaan.

