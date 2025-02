”Puheet Ukrainan vaaleista pelaavat Venäjän pussiin”

Volodymyr Zelenskyi varoittaa Euromaidanpressin mukaan, että sotatilan keskeyttäminen hajottaisi Ukrainan armeijan ja pelaisi Venäjän pussiin. Hän totesi, että vaalikeskustelua ajaa Venäjä, joka pyrkii asettamaan Ukrainaan nukkejohtajan.

Aiemmin Donald Trumpin Ukrainan erikoislähettiläs Keith Kellogg toisti yhden Venäjän vaatimuksista ja kehotti Ukrainaa järjestämään vaalit, mahdollisesti vuoden loppuun mennessä, jos aselepo saadaan aikaan.

Ukrainan laki kieltää kuitenkin vaalit sotatilan aikana ja jatkoi Zelenskyin toimikautta vuoden 2024 jälkeen. Entinen presidentti, kansanedustaja Petro Poroshenko, Zelenskyin potentiaalinen pääkilpailija presidentinvaaleissa varoitti niin ikään, että sodanaikaiset vaalit rikkoisivat Ukrainan yhtenäisyyden ja hyödyttäisi strategisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Zelenskyi totesi, että Venäjä haluaa hallita Ukrainaa institutionaalisesti, kuten se teki ennenkin, estäen sitä kehittymästä itsenäisesti tai liittymästä Euroopan unioniin. Presidentin mukaan Moskova pyrkii pitämään Ukrainaa ”raaka-ainelisäkkeenä” hyödyntämällä sen taloutta ja tukahduttamalla sen kieltä ja kulttuuria.

Sotatilan keskeyttäminen hajottaisi armeijan

Zelenskyi varoitti, että jos Ukraina keskeyttää sotatilalain vaalien järjestämiseksi, se ei pysty ylläpitämään sodanajan kokoista armeijaansa laillisesti.

– Jos keskeytämme sotatilan, menetämme armeijan ja venäläiset ovat onnellisia – kyse on taisteluvalmiudesta, moraalista ja kaikesta muusta. Menetät sen, etkä voi juridisesti enää ylläpitää sellaista armeijaa. Se on fakta.

Hän korosti, että sotatilan lopettaminen tai keskeyttäminen johtaisi demobilisaatioon, mikä heikentäisi merkittävästi Ukrainan puolustuskykyä. Jopa ne, jotka eivät jätä etulinjaa, kokisivat moraalin menetystä, ja ”Venäjä epäilemättä käyttäisi tätä hyväkseen vastahyökkäykseen”.

Zelenskyi huomautti myös, että nykyisissä olosuhteissa järjestetyt vaalit olisivat epäoikeudenmukaisia, koska miljoonat ukrainalaiset, mukaan lukien sotilaat, ulkomailla asuvat pakolaiset ja kansalaiset Venäjän miehittämillä alueilla, eivät voisi äänestää.

Hän korosti, että kahdeksan miljoonan ukrainalaisen pakolaisen äänioikeuden varmistaminen ulkomailla vaatisi laajaa infrastruktuuria, mikä on tällä hetkellä mahdotonta. Lisäksi Venäjän miehittämien alueiden kansalaiset eivät voisi äänestää vapaasti, ja he joutuisivat todennäköisesti Venäjän järjestämään äänestykseen, joka on samanlainen kuin vuoden 2014 Krimin laiton ”kansanäänestys”.