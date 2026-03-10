Pudotatko lunta katolta? Yksi virhe voi maksaa tuhansia euroja

Kun lumikuorma kasvaa tai kevätaurinko irrottaa kinoksia, katolle kertynyt lumi voi vaarantaa sekä rakennuksen että ohikulkijat. Lumen paino ja epätasainen kinostuminen voivat rasittaa kattoa, nostaa vuotoriskiä ja lisätä äkillisesti putoavan lumimassan vaaraa. Siksi lumenpudotus on toisinaan välttämätöntä, mutta väärin tehtynä se voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Lumikuorma ei tavallisesti riko normaalin omakotitalon kattoa, mutta epätasaisesti kertynyt lumi on syytä tasoittaa ajoissa.

– Hallittu lumenpudotus suojaa sekä jalankulkijoita että rakennuksia. Riskit kasvavat erityisesti silloin, kun loska ja pakkanen vuorottelevat. Äkillisesti putoava lumimassa voi irrottaa rakenteita, kuten kattotikkaat, joita vakuutus ei välttämättä korvaa, muistuttaa keskinäisen vakuutusyhtiön Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Hutilointi voi rikkoa katon

Lunta ei tulisi poistaa kokonaan: noin kymmenen sentin kerros suojaa katepintaa työskentelyn aikana. Kokemattomat tekijät tai väärät työvälineet voivat aiheuttaa tuhansien eurojen vahingot.

– Yleisimmät vahingot kiinteistölle johtuvat liian rajusta työskentelystä tai vääristä työvälineistä. Seuraukset voivat olla tuntuvia: vesikattoon syntyneet reiät, niiden aiheuttamat vuotovahingot ja kustannukset, joita vakuutus ei aina korvaa, Hämäläinen kertoo.

Myös alas pudotettu lumi voi aiheuttaa vahinkoja, jos sitä ei kuljeteta pois ajoissa. Jäätyneet lumikasat lisäävät liukastumisriskiä pihalla.

Lumisen katon vaarat ovat todellisia

Talvella katolle nouseminen on aina riski. Katolle ei saa mennä yksin eikä ilman kunnollista turvaa. Valjaat, köydet ja valvonta ovat välttämättömiä, ja joissakin tapauksissa henkilönostin on turvallisin vaihtoehto.

– Lumiset ja jäiset katot ovat petollisen liukkaita. Helpolta tuntuva toimenpide saattaa olla hyvin riskialtis, sillä luminen katto vie nopeasti jalat alta. Myös räystäiden yli kurkottelua voi seurata putoaminen, Hämäläinen huomauttaa.

Lumenpudotusta voi helpottaa maasta käsin tehtävillä ratkaisuilla, kuten kattokolalla tai teleskooppivarrella. Silti ammattilaisen käyttö on useimmiten turvallisin ja varmin tapa.

– Jos pienikin epävarmuus kalvaa, ammattilaisen tilaaminen on järkevää. Se ehkäisee vahinkoja ja työn voi vähentää kotitalousvähennyksenä, Hämäläinen muistuttaa.

Ammattilaisen taustat on tarkistettava

Lumenpoistosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Taloyhtiöissä työ tilataan yleensä ulkopuoliselta toimijalta. Osaamisen varmistaminen voi olla yllättävän hankalaa. Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tulee muistaa myös tilaajavastuulaki eli tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuut.

Työsuojeluhallinnon lumenpudotustyöohje määrittää turvallisen ja asianmukaisen työn periaatteet. Ohjeissa esimerkiksi mainitaan, että pudotuksessa tulee katolla olla vähintään kaksi työntekijää. Näiden lisäksi maassa yhden turvamiehen tulisi valvoa, ettei tippuva lumi aiheuta vaaraa jalankulkijoille.