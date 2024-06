PS:n mukaan Wille Rydman on käyttänyt perustuslaillisia oikeuksiaan

Valtioneuvosto vastasi torstaina opposition välikysymykseen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäneen kansanedustaja Jenna Simulan mukaan keskustelun ytimessä on kysymys oikeusvaltiosta ja sananvapaudesta – arvoista, jotka ovat keskeisiä demokraattisessa yhteiskunnassamme.

Hän näkee journalismin merkittävän roolin vallan vahtikoirana ja tiedonvälittäjänä.

– Tämä on tärkeää, mutta on myös tunnustettava, että sen mukana tulee vastuullisuus ja velvollisuus tarkistaa tietojen paikkansapitävyys, erityisesti silloin, kun kyseessä ovat vakavat syytökset yksilöä kohtaan.

– Ministeri Rydman on joutunut tilanteeseen, jossa häntä on syytetty erinäisistä teoista, ja nämä syytökset ovat levinneet laajalle median kautta. Nyt on esitetty väitteitä, että hän olisi mustamaalannut yksityishenkilöitä ja mediaa.

Simula korosti, että perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus.

– Jokaisella, niin tavallisella henkilöllä kuin ministerilläkin, on oikeus puolustautua syytöksiä vastaan. Tämä on oleellinen osa oikeusvaltiota. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Se on yksi demokraattisen yhteiskunnan peruspilareista ja olennaista oikeusvaltion toimivuuden kannalta.

– Ministeri Rydmanin oikeus puolustaa itseään ja kyseenalaistaa häntä vastaan esitettyjä väitteitä on siis perustuslaillinen oikeus, Simula summasi.

Simulan mukaan on välttämätöntä, että säilytämme yhteiskunnassamme oikeudenmukaisuuden periaatteet.

– Ministeri Rydmanin toiminta on ollut myös avoimen oikeusprosessin alainen, eikä tämän johdosta ole asiassa ollut aihetta epäillä Rydmania rikoksesta. Oikeusvaltiossa syyttömyysolettama on keskeinen periaate. On kohtuutonta tuomita henkilöä pelkkien syytösten perusteella ilman oikeudellista näyttöä, hän sanoi.

Simula totesi, että Rydmanin asema hallituksessa perustuu luottamukseen.

– Ministeri Rydman on hoitanut ministerin salkkuansa kiitettävästi ja hänen takanaan on perussuomalaisten luottamus, Simula totesi.