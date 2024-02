PS:n mukaan Venäjän keskuspankilta jäädytetyt varat pitää antaa puolustajalle

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Miko Bergbom.

Hän sanoi ukrainalaisten taistelevan olemassaolostaan.

– Kun pelissä on itsenäisyys, on rauhanprosessi vaikea, eikä ole mitään takeita siitä, että tuleva 24. päivä jää sodan viimeiseksi vuosipäiväksi, Bergbom totesi.

– Ukrainan sodan toinen vuosipäivä on täynnä surua, mutta samalla päättäväisyyttä ja toivoa. Venäjän hyökkäyssodan alussa Ukrainan uskottiin olevan tuhoon tuomittu ja kaatuvan päivissä. Se, että näin ei käynyt, on jo suuri voitto, hän jatkoi.

Bergbomin mukaan Suomen tuki Ukrainalle ei ole ainoastaan sanallista vaan myös tekoja.

– Suomi tukee Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutunutta Ukrainaa monin eri tavoin. Vuoden 2022 jälkeen Suomi on osoittanut Ukrainan tukemiseen lähes 2,5 miljardia euroa, hän kertoi.

– Helmikuun alkuun mennessä Suomi on lähettänyt 22 puolustustarvikepakettia Ukrainalle. Suomen Ukrainaan toimittaman puolustusmateriaalin yhteenlaskettu arvo on nyt 1,8 miljardia euroa.

Bergbom sanoi, että uusi apupaketti sisältää myös tuotteita, joita on hankittu kotimaiselta teollisuudelta Ukrainan tukemiseen varatulla erillisellä 30 miljoonan euron rahoituksella.

Suomi on hänen mukaansa sitoutunut tukemaan Ukrainaa pitkään.

– Lisäksi hallitus on päättänyt, että Suomi sitoutuu investoimaan noin 24 miljoonaa euroa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannon kasvattamiseen, mikä mahdollistaa Ukrainan pitkän aikavälin tukemisen aina 2030-luvulle saakka, kansanedustaja sanoi.

– Kotimaisessa teollisuudessa olevaa osaamista ja kapasiteettia tulee hyödyntää entistä tehokkaammin Ukrainan tukemisessa.

Euroopan unionin valtiojohtajat pääsivät helmikuun alussa sopuun Ukrainan 50 miljardin euron tukipaketista. Bergbomin mukaan EU:lla on kuitenkin vielä paljon petrattavaa.

– EU ei ole esimerkiksi kyennyt toimittamaan Ukrainalle lupaamiaan ja Ukrainan kipeästi kaipaamia tykistöammuksia. Euroopan unioni joutui vasta myöntämään, ettei se saa maaliskuun määräaikaan mennessä toimitettua Ukrainalle kuin noin puolet lupaamastaan tykinammusten määrästä. Koko Euroopan on tehtävä enemmän, meidän on pystyttävä parempaan.

Bergbom muistutti, että lännen asettamista pakotteista huolimatta Venäjä on yhteiskuntana siirtynyt sotatalouteen ja onnistunut voimistamaan sotateollisuuttaan.

– Venäjä ja muut autoritaariset maat odottavat nyt kieli pitkällä, että länsi alkaa hapuilemaan ja meille iskisi totaalinen sotaväsymys, hän sanoi.

– Jos Venäjä kokisi voittaneensa Ukrainassa, olisi sillä peruuttamattomia vaikutuksia koko Euroopan turvallisuudelle. Siksi kaikki keinot, kuten Venäjän keskuspankilta jäädytetyt 300 miljardin varat on otettava käyttöön Ukrainan tukemiseksi ennen kuin on liian myöhäistä.

Venäjä ei Bergbomin mukaan saa voittaa.

– Meidän on pidettävä kirkkaana mielissämme, että länttä tullaan koettelemaan vielä monesti, ja niistä koettelemuksista meidän on vain selvittävä. Ukraina puolustaa koko eurooppalaista elämäntapaa ja demokratiaa. Ukrainan aseistaminen ja selviytyminen itsenäisenä maana on Suomelle kohtalonkysymys.