Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän pääkaupunki Moskova. Taustalla Kreml. PIXABAY

Propagandistit myöntävät Venäjän olevan pulassa – ”Meille käy kuin Venezuelalle”

Kremlillä on suuria ongelmia sekä kansainvälisellä areenalla että kotimaassa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Putinin omat propagandistit myöntävät vihdoin Venäjän olevan pulassa, toteaa Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitor -kanavaa Youtubessa ylläpitävä toimittaja Julia Davis.

Uusi vuosi alkoi Moskovalle epämieluisasti. Yhdysvallat toteutti yllätysoperaation Venezuelassa ja takavarikoi Venäjän lipun alla purjehtivan öljytankkerin. Kaiken kukkuraksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näytti viime viikolla vihreää valoa sekä republikaanien että demokraattien tukemalle pakotepaketille Venäjää vastaan.

Karnaukhov’s Labyrinth -ohjelman juontaja Sergei Karnaukhov valitti suorassa lähetyksessä, että nämä tapahtumat osoittavat Venäjän heikkouden. Hän oli erityisen pahoillaan siitä, että oli aiemmin kerskunut, kuinka tehokkaasti Venäjä suojelisi Venezuelan presidentti Nicolás Maduroa.

– Sen jälkeen, kun Maduro siirrettiin Yhdysvaltoihin, nolostuneet venäläispropagandistit syyttivät häntä kiinnijäämisestään ja vertasivat häntä Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin väittäen, että jos venäläisille olisi annettu enemmän valtaa Venezuelassa ja Syyriassa, kaikki olisi mennyt toisin, Julia Davis kertoo Daily Beastin kolumnissaan.

Davisin mukaan Kremlin kansainvälisellä rintamalla kokema nöyryytysten sarja kuitenkin kalpenee kotimaisten ongelmien rinnalla, kun Venäjän heikentyvä talous on noussut keskiöön.

– Sunnuntaina palkittu valtiontelevision propagandisti Vladimir Solovjov luopui äkisti Trumpin ylistämisestä. Sen sijaan Solovjov totesi synkästi, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan jatkuu vielä pitkään ja Moskovan tulisi olla valmis selviytymään turvautumatta pääasiallisesti öljytuloihinsa, Davis kertaa tapahtumia.

Päivää aiemmin Solovjov sanoi Yhdysvaltojen heikentäneen Iranin ja Venezuelan talouksia lamauttavilla pakotteilla ja varoitti, että Venäjällä voi olla edessään sama kohtalo.

Hän sanoi katsojille, että ”suurin tehtävämme ja tärkein haasteemme on se, ettei täällä nähdä Iranin ja Venezuelan tapahtumia. Kaikki pyörii talouden ympärillä. Se varmistaa voiton sodassa. Se ei takaa sitä, mutta ilman sitä ei voi voittaa”.

Solovjovin mukaan ”jos pysymme edelleen stagnaatiossa – riippumatta siitä, mitä [keskuspankin pääjohtaja] rouva [Elvira] Nabiullina sanoo – meillä on valtavia ongelmia. Jos keskitymme yksinomaan inflaation torjuntaan, he tekevät meille sen, mitä näemme heidän tekevän Venezuelalle ja Iranille.”

Julia Davis muistuttaa, että duuman jäsen Andrei Gurljov vastasi 30. joulukuuta 2025 äänestäjiensä kysymyksiin Telegram-kanavallaan. Gurljov myönsi, että maassa on valtava budjettivaje ja sanoi, ettei tilanne parane ennen kuin Venäjän sota päättyy.

– Kaikista näistä taloudellisista vaikeuksista huolimatta Venäjä jatkaa Solovjovin mukaan mieluummin taistelua Ukrainassa kuin suostuu Trumpin rauhansuunnitelmaan, Davis toteaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)