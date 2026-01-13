Putinin omat propagandistit myöntävät vihdoin Venäjän olevan pulassa, toteaa Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitor -kanavaa Youtubessa ylläpitävä toimittaja Julia Davis.

Uusi vuosi alkoi Moskovalle epämieluisasti. Yhdysvallat toteutti yllätysoperaation Venezuelassa ja takavarikoi Venäjän lipun alla purjehtivan öljytankkerin. Kaiken kukkuraksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näytti viime viikolla vihreää valoa sekä republikaanien että demokraattien tukemalle pakotepaketille Venäjää vastaan.

Karnaukhov’s Labyrinth -ohjelman juontaja Sergei Karnaukhov valitti suorassa lähetyksessä, että nämä tapahtumat osoittavat Venäjän heikkouden. Hän oli erityisen pahoillaan siitä, että oli aiemmin kerskunut, kuinka tehokkaasti Venäjä suojelisi Venezuelan presidentti Nicolás Maduroa.

– Sen jälkeen, kun Maduro siirrettiin Yhdysvaltoihin, nolostuneet venäläispropagandistit syyttivät häntä kiinnijäämisestään ja vertasivat häntä Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin väittäen, että jos venäläisille olisi annettu enemmän valtaa Venezuelassa ja Syyriassa, kaikki olisi mennyt toisin, Julia Davis kertoo Daily Beastin kolumnissaan.

Davisin mukaan Kremlin kansainvälisellä rintamalla kokema nöyryytysten sarja kuitenkin kalpenee kotimaisten ongelmien rinnalla, kun Venäjän heikentyvä talous on noussut keskiöön.

– Sunnuntaina palkittu valtiontelevision propagandisti Vladimir Solovjov luopui äkisti Trumpin ylistämisestä. Sen sijaan Solovjov totesi synkästi, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan jatkuu vielä pitkään ja Moskovan tulisi olla valmis selviytymään turvautumatta pääasiallisesti öljytuloihinsa, Davis kertaa tapahtumia.

Päivää aiemmin Solovjov sanoi Yhdysvaltojen heikentäneen Iranin ja Venezuelan talouksia lamauttavilla pakotteilla ja varoitti, että Venäjällä voi olla edessään sama kohtalo.

Hän sanoi katsojille, että ”suurin tehtävämme ja tärkein haasteemme on se, ettei täällä nähdä Iranin ja Venezuelan tapahtumia. Kaikki pyörii talouden ympärillä. Se varmistaa voiton sodassa. Se ei takaa sitä, mutta ilman sitä ei voi voittaa”.

Solovjovin mukaan ”jos pysymme edelleen stagnaatiossa – riippumatta siitä, mitä [keskuspankin pääjohtaja] rouva [Elvira] Nabiullina sanoo – meillä on valtavia ongelmia. Jos keskitymme yksinomaan inflaation torjuntaan, he tekevät meille sen, mitä näemme heidän tekevän Venezuelalle ja Iranille.”

Julia Davis muistuttaa, että duuman jäsen Andrei Gurljov vastasi 30. joulukuuta 2025 äänestäjiensä kysymyksiin Telegram-kanavallaan. Gurljov myönsi, että maassa on valtava budjettivaje ja sanoi, ettei tilanne parane ennen kuin Venäjän sota päättyy.

– Kaikista näistä taloudellisista vaikeuksista huolimatta Venäjä jatkaa Solovjovin mukaan mieluummin taistelua Ukrainassa kuin suostuu Trumpin rauhansuunnitelmaan, Davis toteaa.

Meanwhile in Russia: Sergey Karnaukhov complained about Russia's weakness in dealing with Americans that spoiled the holidays for the Russians. Karnaukhov also moaned and blamed the West for his embarrassing clip referencing Maduro/Venezuela going viral. https://t.co/PfNLfK0uQ2 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 11, 2026

Meanwhile in Russia: Sergey Karnaukhov offered drastically different takes about the situation in Venezuela before and after Maduro's rendition, one month apart (ironically, while wearing the same outfit). https://t.co/wEED9oPKR8 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 5, 2026

Meanwhile in Russia: Vladimir Solovyov was quite unhappy about the first 10 days of 2026. Referring to Trump's rhetoric about Greenland and Venezuela, Solovyov urged Russia to start more "special military operations" to secure its sphere of influence.https://t.co/iNRVqQCTWl — Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 11, 2026