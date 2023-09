– Olen osa imperiumia luovaa kansakuntaa. Siitä muodostui tähän mennessä suurin olemassa oleva imperiumi, juontaja-propagandisti Sergei Mardan sanoi Mardan-ohjelmassaan sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti laittomasti Venäjään liitettyjen alueiden vuosipäivän olevan ”Yhdistymisen päivä”.

Putin perusti yhdistymispäivän 30. syyskuuta juhlistamaan Moskovan laitonta Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden liittämistä Venäjään.

– Kaikki ymmärtävät, että tämä luettelo on epätäydellinen. Toistaiseksi Venäjä ei uskalla määritellä, mitä sillä on todella mielessään, ja mistä siinä oikeastaan on kyse, Mardan sanoi Kyiv Postin mukaan.

Venäläinen kenraali Andrei Mordvitshev oli aiemmin Rossija-1 -kanavan haastattelussa esittänyt samankaltaisia kommentteja. Kenraalin mukaan Ukraina on vain ponnahduslauta laajempaan konfliktiin Euroopan kanssa.

– Sota jatkuu pitkään. Tietyistä päivämääristä keskusteleminen ei ole järkevää. … Mitä tulee Itä-Eurooppaan ja siihen, mitä on tehtävä, se vaatii varmasti enemmän aikaa, kenraali sanoi.

Mardanin mielestä Moskova on yksinkertaisesti varovainen terminologiansa kanssa.

– Voit käyttää vesitetyimpiä, merkityksettömiä tai merkityksellisiä määritelmiä. Voit kutsua sitä denatsifikaatioksi tai demilitarisaatioksi. Kutsu sitä miksi haluat! Kaikki tietävät, mitä se todella tarkoittaa.

Mardan sanoi, että vaikka ”yhdistymispäivä” on pelottava muille kansoille, venäläiset juhlivat sitä.

– Turha olemassaolo on pahin eksistentiaalinen kauhukuva. Joidenkin kansakuntien olemassaolo on turhaa, hän sanoi.

Mardanin mukaan hänelle ja muille venäläisille on outoa kuulla länsimaisen median uutisia, että Putin haluaa palauttaa Neuvostoliiton entiseen loistoonsa, kun tavoite on paljon suurempi.

– Jokaiselle, joka ymmärtää kansallisen tietoisuutemme retrospektiivin viimeisen 1 000 vuoden ajalta. Meille Neuvostoliiton palauttaminen kuulostaa hieman hassulta. Mikä Neuvostoliitto? Herätkää! Voimme kelata sitä 800 vuotta taaksepäin, Mardan sanoi viitaten aikoihin, jolloin Ukraina, Valko-Venäjä, Latvia, Liettua, Viron, Suomi, Puola ja Georgia olivat osa Venäjää.

