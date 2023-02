Propagandisti käänsi kelkkansa: Vain Jumala voi pelastaa Venäjän

Komsomolskaja Pravdan toimittaja Sergei Mardan sanoo Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herastshenkon sosiaaliseen mediaan jakamalla videolla, että Venäjä on haastanut Yhdysvallat maailman suurvaltana.

Video on kaapattu Venäjän valtiontelevision ohjelmasta.

– Tällä hetkellä maapallolla on vain yksi supervalta. Se on Yhdysvallat, jonka Venäjä on haastanut. Matemaattisesti tämä on täyttä hulluutta, kaikki ymmärtävät sen, Mardan kuvaa tilannetta.

Matematiikka ei Mardanin mielestä kuitenkaan ole merkityksellinen tekijä tilanteen kääntämisessä voitoksi.

– Kuten aina, Venäjän voi pelastaa, ja tulee pelastamaan, vain Jumala, ei matematiikka. No, meidän täytyy tietysti silti työskennellä ja taistella, hän sanoo.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Venäjän mediaa analysoiva toimittaja Francis Scarr huomauttaa videon tuovan esiin selkeän muutoksen Venäjän median propagandassa.

– Vain vähän yli 30 vuodessa Venäjä on mennyt ”jumalattomasta” kommunismista valtionmediaan, joka käyttää uskonnollisen fanatismin kieltä päivittäin, Scarr kirjoittaa.